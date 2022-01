Red Bull Pilvaker 2022 - hasznos infok itt! Red Bull Pilvaker 2022-re március 15-én kerül sor. A 2022-es Red Bull Pilvakerre jegyek február 9-től vásárolhatók a Funcode oldalán, a 2020-es, a Covid-helyzet miatt elmaradt előadás jegytulajdonosai pedig február 8-tól, elsőbbséggel tudják megváltani a helyüket az eseményre.



"Aki másodkézből vásárolta a 2020-as előadásra a jegyét, a lenti űrlap segítségével január 31-ig tud regisztrálni a jegy adataival és fotójával, hogy bekerüljön a jegytulajdonosok adatbázisába.



A jegyigények ellenőrzése után az összes jegytulajdonos február 8-ig e-mailben megkapja az elsőbbségi jegyvásárlás információit. Ha kérdésetek lenne, kérjük erre a címre írjatok: support@funcode.hu" - közölték a szervezők. A Red Bull Pilvaker elsőként Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét dolgozta fel, amihez akkor egy videoklip is készült. Emlékeztek még?



Sub Bass Monster, mint tanár, Diaz, Bom, Dipa és Eckü, mint diákok. Most, 10 évvel később, a jubileum apropóján visszakanyarodunk a gyökerekhez, és egy újragondolt Anyám tyúkja remake-kel jelentkezünk. Az új verzióban Lábas Vikinek, Szakács Gergőnek és Papp Szabinak hála egy fülbemászó refrén is helyet kapott, amit garantáltan dúdolni fogsz, miután meghallgattad. Az remake-ben felbukkan még Marsalkó Dávid, Fluor, Fura Csé és Deego is. A most megjelent Anyám tyúkja egy csodás keretbe foglalja az elmúlt 10 év történéseit, ugyanis a Pilvaker-család ebben a formában, ezzel a produkcióval most utoljára lép színpadra 2022. március 15-én. [2022.01.20.]