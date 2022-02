Gratulálunk! Harmadik a magyar együttes az európai világzenei toplistán A Romengo és Lakatos Mónika lemeze a harmadik helyre került a nemzetközi világzenei toplistán. A Folk utca című albumuk a World Music Charts Europe (WMCE) legfrissebb, februári kiadásán szerepel. A WMCE zsűrijében mintegy huszonöt ország ötven világzenei rádiós szakembere értékeli az elmúlt hónapokban megjelent albumokat, a kiválasztott lemezek közül sokat játszanak is a rádiók. A februári listát a brit Justin Adams és az olasz Mauro Durante duója vezeti Still Moving című lemezével (kiadó: Ponderosa), a második helyre a különböző előadók közös produkciójában készült A Sud di Bella Ciao került (a kiadó az olasz Visage Music), és mögöttük szerepel a harmadik helyen a Folk utca, amely a FolkEurópa/Hangvető gondozásában jelent meg.



A Romengo és Lakatos Mónika tavaly decemberben megjelent albuma a csapat önazonos, oláh cigány hagyományokban gyökerező mindennapjait örökíti meg. Szerepelnek rajta hallgatók, botoló, több táncos dal, egy lányszöktetés története, és bár az album ezúttal is Lakatos Mónika varázslatos hangjára épül, hangsúlyosabb szerepet kap férje, Rostás Mihály Mazsi. A Romengo harmadik lemezén minden tagtól megszólal egy dal: az ütős Lakatos János Guszti hallgatót, Balogh Tibi és Rosonczy-Kovács Mihály egy utazás közben született dalt énekel.



A nemzetközi világzenei szakma nem először figyel fel Lakatos Mónika hangjára. Az énekesnő 2020-ban Budapesten vehette át a legrangosabb világzenei elismerést, a Womex életműdíját, amelyet a Muzsikás (2008) után másodszor kapott magyar előadó, és a világzenei expo történetében ő lett az első cigány életműdíjas.



A Romengo korábban kétszer már bekerült a WMCE első tíz helyezettje közé és ugyanez sikerült Lakatos Mónikának szólóanyagával, a Romanimóval. Éppen egy évvel ezelőtt a Lakatos Mónika és a Cigány Hangok Hangszín című lemeze jutott a világzenei toplista 17. helyére.

MTI [2022.02.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu