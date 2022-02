Gyászhírt közölt a Madách Színház A Madách Színház fájdalommal tudatja, hogy Lippai László színművész hosszú, súlyos betegség után, szerdán hajnalban elhunyt. Lippai László 62 éves volt. Lippai László 1985-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd a Madách Színházhoz szerződött.



Száznál is több színházi szerepe közül legemlékezetesebbek a József és a színes, szélesvásznú álomkabát főszerepe, a Cabaret Konferansziéja, a Chicagoban Mary Sunshine, Az Operaház Fantomjában Monsieur André, vagy a Producerekben Carmen Ghia alakja. Nagyjátékfilmekben játszott karakterszerepei is jelentősek, szerepelt a többi közt a Vademberek, a Hatásvadászok, a Te rongyos élet, és a Hamis a baba című filmekben.



Pályája során rengeteg tévésorozatban láthatták a nézők, közöttük az Angyalbőrben, a Kisváros, legutóbb pedig a Drága örökösök és a Jóban rosszban című sorozatokban. Az egyik legfoglalkoztatottabb szinkronszínészként számos világsztárnak kölcsönözte hangját, köztük Matthew Brodericknek, vagy Semir Gerkhan figurájának a Cobra 11 sorozatból, valamint a Dragon Ballból Son Goku karakterének. Lippai Lászlót a Madách Színház saját halottjának tekinti. Búcsúznak tőle gyermekei, Anna és Levente, felesége, Krisztina, és a Madách Színház társulata. Kérjük a sajtó munkatársait, ne zavarják a családot mély gyászukban. [2022.02.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu