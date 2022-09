Keleti Blokk címmel érkezik Soharóza új előadása Harsogó vattacukor és málladozó betonpanelek a Trafóban A szocialista-kommunista időszak esztétikájából merít a Soharóza új előadása Keleti Blokk címmel érkezik szeptember 9-én a Soharóza legújabb catwalk koncertje a Trafó színpadára, Halas Dóra és Nagy Fruzsina rendezésében. Az előadás egy képzeletbeli országszövetség, Kozmicke Kormorán életét mutatja be a Fúzió Napján, az állami tévé közvetítésén keresztül, melyben a produkciót alkotó V4 országok közös emlékképei elevenednek meg – extravagáns jelmezekkel, énekes-modellekkel, pulzáló vizuállal és a kóruszenét támogató elektronikával. A premier előtt kerekasztal-beszélgetés, utána pedig a Telekom Electronic Beats DJ-je várja az érdeklődőket. Ünnepre készül Kozmicke Kormorán államszövetsége: 39. éve annak, hogy a Drági Szonszjed óvó tekintetétől kísérve lakói ráléptek a Helyes Útra, és a négy, évszázadok óta testvérként élő ország végre egybeolvadt. Az állami Tévé Csteri egész nap ünnepi adást ont magából, a műsorok megemlékeznek a gyárak dicső munkásairól, a Lalaton partján eltöltött pihentető nyarakról és az űr meghódításáról is. A Szpartakiád felemelő tornabemutatója és a Daloló Kormorán verseny felszabadultsága pedig szinte tökéletesen feledteti is azt a tarkót borzongató érzést, hogy valami ezzel az egésszel nagyon nincs rendben. “Serceg a zsír a kislábosba’ / Otthonod immár kádárkocka Vasbeton alapomon tégla a sikk / Nézz oda, kis szoba / Csillog a kristálynipp.” Zakatolnak a gyárak futószalagjai, harsognak a vattacukor-süvegek a majálison, mindeközben egy kiskutya magányosan csahol a sztratoszféra felett. A vadregényes lalatoni üdülőket panelházak rengetege váltja, és mindenki boldogan várja, hogy a munka után a betonkockákban megnyugtatóan zsizseghessen az állami tévé. Kozmicke Kormorán kitalált hétköznapjai elektronikával megtámogatott kifutón hozzák vissza egy sok részletben ismerős világ hangulati elemeit. A Keleti blokk catwalk koncert Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország szocialista-kommunista múltját dolgozza fel soha nem látott vizualitással, egy nemzetközi koprodukció keretében. A Halas Dóra vezetésével kialakult vokális zenei anyagot Lovász Ákos elektronikája támogatja, a Soharóza énekesei Nagy Fruzsina extravagáns jelmezeiben és Bredán Máté vetítésével keretezve mutatják be Kozmicke Kormorán állami TV-csatornájának egy teljes napját, legfontosabb nemzeti ünnepükön, a Fúzió Napján. A Soharóza és a Halas Dóra - Nagy Fruzsina rendezőpáros a visegrádi országok alkotóival közösen gondolkozott a közös múltunkról, utalva a jelen, sőt a jövő társadalmaira is. Az esztétikai újraalkotás mellett a projektnek fontos célja az országok és a különböző generációk közötti párbeszéd kezdeményezése, hiszen meglepően eltérő emlékeink vannak erről az időszakról. Izgalmas annak átgondolása is, hogy közös örökségünk hogyan él tovább a jelenünkben, és milyen módon vet fel releváns kérdéseket mai életünkre nézve. Halas Dóra karnagy és Nagy Fruzsina jelmeztervező 2016-ban új műfajt teremtett a Soharózával, amikor a Trafóban bemutatták Tabu kollekció című első catwalk concertjüket. A koncepcióban egyenrangúan keveredik a kórusszínház és a divatbemutatók világa, a lélegzetelállító jelmezekben flangáló modell-énekesek dalainak az elektronika ad további mélységet. Ezt követte 2018-ban Az ügy, a páros a hangos sikeren felbuzdulva onnantól Catwalk Concert Productions néven folytatta a hasonlóan színes projektek megalkotását. 2019-ben a svájci Luzerner Theater színpadára már így került fel A kis szellem c. előadás, majd 2021 nyarán, a Városmajori Szabadtéri Színpaddal közös produkcióként, a karanténba zártság gasztronómiáját körüljáró Dalok a kamrából. Időpont: 2022. szeptember 9-11. Helyszín: Trafó Kortárs Művészetek Háza A szeptember 9-i premier előtt a közönséget kerekasztal-beszélgetés várja „Mitől lesz egy alkotás művészet?” címmel, középpontban a kortárs művészet minőségi és hitelességi kérdéseiről, Winkler Nóra moderálásával. A premiert követően pedig a Telekom Electronic Beats tehetségkutató programjának előadója ül a DJ-pult mögé és biztosít zenét az éjszakába nyúlóan. A beszélgetés és buli szervezője a Magyar Telekom. [2022.09.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Brazil hangulatteremtő zene zenekar [2022.08.27.]

Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu