Meghallgattuk a Piramis zenekar új kiadványát - "Köszönet az élményért! A Piramis zenekar CD kézhezvételekor kicsit fenntartásaim voltak, vajon mit fogok hallani? Méltó megszólaltatása lesz-e a múltnak? Valljuk be, vannak előadók, akik utánozhatatlanok, nem szabad másnak a zenéjüket, dalaikat megszólaltatnia. Ugyanakkor bizakodó is voltam, hiszen a borító tanúsága szerint a felvételen jelen voltak a Piramis együttes nagyjai, oszlopos tagjai: Gallai Péter, Závodi János, Köves Miklós. Biztos voltam benne, hogy ők nem engednék, hogy életmű zenéjük ne úgy szólaljon meg, ahogy annak kell. Így hát útjára indítottam a CD-t, kakaó fel, csendüljön a Piramis! Az első akkordok megszólalásakor megnyugodtam, a pörgés, a dinamikus hangzás feledtetett minden kétséget. A kezdő számok hallatán felidéződött ifjúságom időszaka, a zene, melyen felnőtté váltam, a dalok, melyek mindannyiunkhoz szóltak, a gondolatok, melyek útravalóul szolgáltak. „Szabadnak születtem”… fergeteges! Felcsendülnek Gallai Péter ujjai alatt a zongora billentyűi, pörögnek a hangok, futkosnak a dallamok. Majd jellegzetes énekhangja segítségével megelevenedik a szabadság érzése. Nemcsák János „Csoki” hangja pedig megtévesztésig hasonlít Révészéhez. Hasonlít. Ez dicséret, ugyanis nem törekszik arra, hogy utánozza Sándort. Saját egyéniségével, saját stílusával közvetíti a dalokat. Szép, kellemes, tiszta énekhang. Ha kell, lírai, ha kell, vad. Hangszíne tökéletesen beleillik a zenekar hangzásába. Az „Ajándék”, az „Őszintén akarok élni” - gyönyörű zenék szívnek, léleknek. Amikor ezeket a dalokat halljuk, az ember mindent és mindenkit szeret. Megszépül a világ, elfelejtődik minden bánat, szomorúság, kisimulnak a lelkek. Csodálatos előadás, káprázatos gitárszóló Závodi János közvetítésével. A „Mikor megszülettem” dal hallatán kicsit összeszorul a szív. Ez Gallai Péter önvallomása, egy gyönyörű dal, elragadó billentyű- és gitárszólóval – és tele meg nem válaszolható kérdésekkel. Talán Péter válaszokat talál már a csillagok között ott fent… Az ő személye is egy csillag volt, a magyar rockzene csillaga. Aztán következik az ikonikus Piramis ballada, a „Szállj fel magasra…”. Fiatal kislány koromban, amikor először megszólalt e dal a rádióban, számomra megállt a világ. És így van ez a mai napig, bárhol, bármikor meghallom. Ez a legszebb Piramis-dal számomra. Azonban ez a dal nekem csak a Révész – Gallai párossal működik. Vannak ilyen dalok, melyek csak az eredeti előadókkal varázsolnak. Ennek ellenére a CD „Szállj fel magasra” hangulata, előadása igazán felemelő, lelket melengető. Köszönet az élményért. Hornung Klára [2022.09.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Brazil hangulatteremtő zene zenekar [2022.08.27.]

