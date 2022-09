Érdekességek a Hard Rock Hotel Budapestről A budapesti szálloda büszkesége a több mint 50, a zene- és szórakoztatóipar legnagyobbjaihoz kötődő, világsztárok személyes tárgyaiból álló gyűjtemény A vibráló Hard Rock Hotel Budapest új szintre emeli a főváros hotel kínálatát a lánc első közép-európai szállodájával. A Hard Rock márka 50 éve a zene erejével kapcsolja össze az embereket, legyen szó bármilyen zenei stílusról, a poptól a hip-hopon át az indie-n és a jazz-en keresztül a hard rockig. Az 1971-ben alapított Hard Rock International 68 országban, közel 250 helyszínen van már jelen, amelybe beletartoznak a Hard Rock Cafe®-k, hotelek, kaszinók és Rock Shopok® is. A Nagymező utcában található 5 csillagos szálloda koncepciója, hogy igazi lifestyle hotelként teljes zenei és vizuális élményt nyújt vendégeinek, csupán karnyújtásnyira a budapesti Broadway színes világától. „Büszkék vagyunk arra, hogy sikerünkre építve az elmúlt időszakban számos hotelt megnyithattunk Európában, ezzel is terjesztve híres vendégszeretetünket.” – mondta Jon Lucas, a Hard Rock International operatív igazgatója. „A Hard Rock Hotel Budapest csodásan illeszkedik ebbe a sokszínű városba, amely gazdag történelemmel, építészeti stílusjegyekkel, egyedi konyhaművészettel és modern éjszakai élettel is büszkélkedik.” A budapesti szálloda büszkesége a több mint 50, a zene- és szórakoztatóipar legnagyobbjaihoz kötődő, világsztárok személyes tárgyaiból álló gyűjtemény: például Prince élénk lila műszőrme kabátja, Beyoncé egyik fekete flitteres ruhája, Freddy Mercury kézzel írt levele, John Lennon jegyzetfüzete, Katy Perry fellépőruhája vagy Madonna gimnáziumi évkönyve mind megtalálható a szálloda lobbijában és emeleti folyosóin. Az úgynevezett „memorabilia” kollekció részeként három magyar legenda egy-egy ruhadarabja, vagy hangszere: Bródy János bőrkabátja, Horváth Charlie kongája és napszemüvege, valamint Szikora Róbert első gitárja is helyet kapott a szálloda különböző pontjain. Otthonos belső terek és történelmi építészet A magyar Stúdió 100 Építészeti Kft. által tervezett szálloda 136 szobájával és lakosztállyal, két éttermével, bárjával, valamint az épület tetején található, rooftop rendezvény helyszínével nemcsak a külföldi vendégek számára, hanem a budapesti minőségi szórakozásra vágyóknak is egy új, világklasszis helyszínt kínál. A hotel homlokzata ötvözi a történelmi Budapest szépségét az exkluzív, modern dizájnnal, s a két stílust jelképesen is egy üvegfolyosó köti össze. A Lázaro Rosa-Violán Studio által tervezett belső tereket olyannak álmodták meg, hogy azok egy rocksztár stílusosan berendezett magánrezidenciájának érzését keltsék. A lobbiba lépve a vendégek egy könnyed hangulatú térben találják magukat, tele zenei elemekkel és élénk színekkel. A sárga zongora izgalmas kontrasztot alkot a kék bársony kanapékkal, amelyeket válogatott zenetörténeti relikviák vesznek körül. A szálloda belső tereit díszítő drágakő hatású csempék színei, Magyarország híres gyógy- és termálfürdői előtt tisztelegnek, ezzel is helyi inspirációval gazdagítva a világszerte ismert egyedi Hard Rock Hotel élményt.

A Hard Rock Hotel felébreszti a bennünk élő zenészt, sztárt. A vendégek tartózkodását zenei felfedezések és interakciók révé igyekeznek még élvezetesebbé tenni, ezért a szálloda minden szegletében válogatott lejátszási listákkal, de akár élőzenével és különböző zenei aláfestésekkel is találkozhatnak. A gitárkészítéshez használt kifinomult, meleg hatású fa, valamint a gitárhúrokra emlékeztető króm elemek is visszaköszönnek a belső dizájn részeként. A Rock Star Suite a szálloda ékköve, amely saját terasszal, jakuzzival, privát szabadtéri étkezési lehetőséggel, valamint tágas beltéri nappalival várja a legexkluzívabb szolgáltatásra vágyókat. Szórakoztató és gasztro úticél A szállodában megtalálható a hotellánc népszerű étterme, a Sessions (mely reggeli, ebéd és vacsora lehetőségeket is kínál), illetve lobbibárja, a Constant Grind. Az étterem vendégei nem csak beltéren, de a hangulatos kültéri, fedett passzázsban is élvezhetik Lipták Tamás és Sziszik István séf duó konyhaművészetét, amelynek egyaránt elemei a Hard Rock Hotelek világát idéző nemzetközi fogások és ikonikus magyar ételeink. A hotel bártendere, Horváth Zsolt egyedi, kézműves koktélkreációkkal és széles gin tonic választékkal várja a kikapcsolódni vágyókat. A Constant Grind egész nap nyitva tart – a lobbibár tökéletes helyszín akár reggelente egy frissen főzött kávé és házi péksütemény, vagy kora este egy izgalmas koktél vagy kézműves sör elfogyasztására is. A Sessions kutyabarát étterem és a Hard Rock Hotelben is szívesen látják a házi kedvenceket. A Hard Rock Hotel Budapest stílusos rendezvényterme, a Roxy Rooftop egy fedett és nyitott terekkel rendelkező tetőtéri rendezvény helyszín, üvegfalakkal és világszínvonalú technikai felszereltséggel. A Bazilikára, a Citadellára és az Operaházra nyújtott lélegzetelállító kilátással kombinálva tökéletes színtér nagyobb rendezvények helyszíneként is. Zenével átitatott vendéglátás a Hard Rock Hotelben A Hard Rock Hotelben a zene az egész rendszer és élmény alapköve. A hotellánc szállodáiban világszerte elérhető zenei szolgáltatások, a Sound of Your Stay®, Budapesten is élvezhetők. A Hard Rock tracks® ingyenes streaming program részeként, bejelentkezéskor a szálloda vendégei kódot kapnak egy lejátszási listához, melyen klasszikus daloktól egészen az underground zenékig válogathatnak. A Wax® a márka zenei programjának legújabb elemeként lehetőséget kínál a vendégeknek arra, hogy a legnagyobb klasszikusokból készült válogatást eredeti bakelit lemezen, valódi lemezjátszókon, eredeti hangzásban hallgathassák. A szálloda vendégek többféle Fender® gitárból választhatnak, amelyeken teljes tartózkodásuk alatt játszhatnak, kiegészítve azokat Fender® erősítővel, fejhallgatókkal és akár interaktív zeneórákkal a szállodai szobában (Picks®). A Rock Om® névre keresztelt jóga-élményt pedig a vendégek a saját szobájuk kényelméből érhetik el és élvezhetik. A Hard Rock Hotel lobbija minden szerdán este élő koncertnek ad otthont, ami bárki előtt nyitva áll, aki a nap végén szeretne lazítani és egy jó koktél mellett átélni a Hard Rock Hotel által nyújtott zenei élményt. A Sessions étteremben minden csütörtökön, pénteken és szombaton LIVE DJ játszik a vacsoránál. Vasárnap ebédnél különleges zenei élményt kínálnak Sercegő Bakelit Ebéd néven, hiszen DJ-jük élőben keveri bakelit lemezen a 80-as, 90-es és 2000-res évek legjobb dalait. Ikonikus Hard Rock® merchandise a Rock Shop®-ban A hotel lobbijában található Rock Shop® a Hard Rock® világmárka logózott merchandise termékeit, változatos ruhákat, egyedi kitűzőket, divatékszereket, táskákat és zene inspirálta szuveníreket kínál. A Rock Shop nem csak gyűjtők, szállóvendégek, hanem mindenki előtt nyitva áll, aki egyedi, csak a Hard Rock Hotel Budapestben megtalálható különleges kiegészítőkre vágyik. A Hard Rock Hotel nem csak a budapesti szállodai szobakínálatban nyújt újat a vendégeknek, éttermeivel, koncertjeivel, bárjaival egy világklasszis színvonalú szórakoztatást, gasztronómiát és koktélkülönlegességeket kínál a magyar fővárosban. https://www.hardrockhotels.com/budapest/ [2022.09.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Brazil hangulatteremtő zene zenekar [2022.08.27.]

