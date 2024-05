Novemberben Budapesten koncertezik a Lucifer A karizmatikus énekesnő, Johanna Platow Andersson vezette Lucifer headliner turnéjával Budapestre érkezik november 16-án, a német The Night Eternal és a New York-i Tanith kíséretével. A Lucifer LUCIFER V címet viselő lemeze január 16-án jelent meg. A turné különleges vendége a német heavy metal alakulat, a The Night Eternal. A 70-es évek hard rock és heavy metal szellemiségét és hangzását hozza el a Tanith. Thin Lizzy, Trial és Winterhawk rajongóknak kötelező. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Doomstar Bookings bemutatja:

Lucifer - "The Satanic Panic" European Tour

+ Special Guest: THE NIGHT ETERNAL

+ Support: TANITH

2024.11.16.

BARBA NEGRA BLUE STAGE

Budapest

Kapunyitás: 18:00

JEGYEK H-Music Hungary [2024.05.28.] Megosztom: