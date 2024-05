Kislemez premier az októberben Budapesten koncertező német gitárostól

Június 14-én a SPV/Steamhammer kiadó égisze alatt jelenik majd meg a soron következő - egyben a huszonkettedik (!) - Axel Rudi Pell lemez, a "Risen Symbol".

Ezúttal a Darkest Hour kislemezes nóta debütál az albumról.





Pell a dalokról azt mondja: “A Guardian Angel és a Darkest Hour egyaránt tipikus ARP-dalok, még ha nem is feltétlenül tükrözik pontosan a Risen Symbol egészét.”



A saját bevallása szerint hatalmas Ritchie Blackmore- és Jimi Hendrix-rajongó gitáros ezzel arra céloz, hogy a szikár riffekből és fülbemászó dallamokból felépülő, sajátos stílusán kívül az új dalokban egyaránt megidézi a Black Sabbath (különösen a Ronnie James Dio és Tony Martin neveivel fémjelzett korszakok) és a Led Zeppelin örökségét. Ilyen dal például a keleties ízvilágú Ankhala, amely akár Jimmy Page és Robert Plant szerzeménye is lehetne. “Számomra az Ankhala az a dal, amelyet annak idejét a Led Zeppelin elfelejtett megírni” - viccelődik Pell. “Persze nem úgy hangzik, mintha a ‘70-es évelből származna, kortárs megszólalással és magával ragadó húzással bír. Biztosra veszem, hogy Page-nek és Plantnek is tetszeni fog, ha meghallgatják.” A témához illeszkedik a Pell által papírra vetett dalszöveg is, amely a dallal azonos nevű elképzelt városról szól, egy igazi menedékhelyről, amely csodába illő módon képes kámforrá válni.



A lemezen van egy második, még sokkal egyértelműbb utalás is a Led Zeppelin munkásságára: az ARP zenekar feldolgozta a britek egyik klasszikusát, az Immigrant Songot, habár saját hangszereléssel. Pell: “Felvetettem az ötletet a dobosunknak, Bobby Rondinellinek, aki egy Led Zeppelin tribute zenekarban is játszik. Bobbyval egyaránt úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kaliberű számot csakis akkor érdemes feldolgozni, ha van hozzá egy olyan kiemelkedő énekesed, mint Johnny Gioeli, aki képes csont nélkül teljesíteni a feladatot és kiénekelni Robert Plant összes magas hangját.”



ARP himnuszainak az egyik legjobb ismérve, hogy tökéletes módon Johnny Gioeli frontember hangjára vannak szabva. Az amerikai énekes a világ egyik legkiválóbb hangja, aki több mint tíz éve tagja annak a rajongókat és a sajtót egyaránt ámulatba ejtő gépezetnek, melynek további tagjai Pell mellett az egykori Rainbow-dobos Bobby Rondinelli, valamint két hosszú ideje az ARP-ben szolgáló zenész, Ferdy Doernberg billentyűs és Volker Krawczak basszusgitáros.

Axel Rudi Pell október 14-én érkezik Budapestre, a Barba Negrába.

