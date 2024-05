Ismét Superbrands díjas a Szegedi Szabadtéri Játékok Harmadik alkalommal is kitüntette a Superbrands független szakértőkből álló Bizottsága a Szegedi Szabadtéri Játékokat. 2011 és 2022 után a Fesztivál idén is a legsikeresebb, erős szakmai hitellel bíró hazai márkák egyikének bizonyult. Idén huszadik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága a Superbrands díjakat. A Superbrands a széles nagyközönség számára is ismert, a magas minőséget szimbolizáló védjegy, a nemzetközi program keretében a legkiválóbb fogyasztói és üzleti márkák részesülnek díjazásban. A díj odaítéléséről egy többlépcsős előszűrést követően a 40 tagú, független, marketingszakmai és vállalatvezető szakemberekből álló bizottság dönt minden évben.

Az elismerés irányt szab a fejlődésre törekvő piaci szereplők számára, és a hazai márkáknak példát mutat a sikeres márkaépítéshez. A díj olyan pozitív visszajelzés a brandről, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat. A díjat odaítélő bizottság az ágazat elismert szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják a márkák eddigi sikerességét és hitelességét. A jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet. A tavasszal odaítélt díjak átadására novemberben, a hagyományos Superbrands Gála keretében kerül majd sor. 2024-ben már huszadik alkalommal ült össze a független szakemberekből álló bizottság, amely a Szegedi Szabadtéri Játékokat is érdemesnek találta a Superbrands 2024 védjegy viselésére. Az idén harmadik alkalommal elnyert elismerés fontos visszajelzés a Fesztivál számára, amely azt igazolja, a több, mint kilencvenéves hagyományokat és a modern szórakoztatás követelményeit ötvöző, értékteremtő programsorozat törekvéseit nemcsak évről évre visszatérő nézői és a színházi közösség, hanem a versenyszféra elismert szakmai képviselői is díjazzák. Az újfent kitüntetett Szabadtéri Játékok idei eseménysorozata hamarosan kezdetét veszi. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad programja június 16-án indul a Tiszavirág Néptáncegyüttes A mi mesénk című, nagyszabású gálájával; a Dóm téren pedig elsőként június 24-én az Ajándékkoncert és június 28-án Péter Bence a Szegedi Szimfonikus Zenekarral közös live-koncertje örvendezteti meg a közönséget. A nagyszínpadon műsorra kerül még az Ezeregy éjszaka world musical, a debütáló Rebecca és az István, a király is. Az Erzsébet Ligetben található, újszegedi játszóhely exkluzív zenei kínálatában érkezik a Nouvelle Vague, de sztárokat felvonultató Dixieland-gála, Csókkirály rock’n’roll show, Margaret Island-koncert és „Kálmán Imre – 120 perc a Föld körül” operett-show is vár a zenerajongókra. Koncz Zsuzsa és Halász Judit mellett fellép majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra a Találkozások című esttel; Hrutka Róbert pedig Szegezdi Róbert, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Cserhalmi György, Udvaros Dorottya, Für Anikó és Gubik Petra közreműködésével emlékezik Cseh Tamásra a „Csönded vagyok” című emlékkoncerten. A színházi előadások sorában Az Őrült Nők Ketrece musical, a Válaszfalak vígjáték, Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje musical, az Aranylakodalom vígjáték, a Szerelmi bájital vígopera és a Szép nyári nap Neoton-musical is vár a nézőkre.

Az érdeklődők a sokszínű műsorkínálat előadásainak bármelyikére válthatnak még jegyet a díjnyertes Fesztivál szegedi jegyirodájában, webfelületén vagy az Interticket irodáiban országszerte. Fotó: Szegedi Szabadtéri - NémethGyörgy [2024.05.28.]