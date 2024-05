Statisztaválogatót tartott a Szegedi Szabadtéri Játékok Meghallgatáson vettek részt a Szegedi Szabadtéri Játékok Rebecca-bemutatójának leendő statisztái. Tihanyi Ákos koreográfus a hétvégén találkozott a legígéretesebb jelentkezőkkel, akik közül kikerülnek majd, akik részt vehetnek a Béres Attila rendezésében debütáló Lévay-Kunze musicalben a Dóm téren. Negyvenkét reménybeli statiszta gyűlt össze szombaton a Szegedi Nemzeti Színházban, akik egytől egyig a Szegedi Szabadtéri Játékok idei önálló nagyszínpadi bemutatója, a Rebecca szereplőgárdájához szeretnének csatlakozni. A készülő produkció koreográfusa, Tihanyi Ákos, asszisztensével, Szűts Ritával a színház Imre Zoltán Balett-termébe hívta össze azokat a jelölteket, akik a nagyszámú jelentkező közül a legesélyesebbeknek találtattak az előzetes válogatás során. A Seregi László-díjas koreográfus korábban is hangsúlyozta, nem feltétlenül a színpadi tapasztalatok megléte vagy hiánya alapján kívánt különbséget tenni a pályázók között, hanem a minél gyorsabb tanulási képességet, talpraesettséget, határozott, karakteres jelenlétet kereste a leendő statisztákban. A beérkezett pályázatok közül harmincnyolc felnőtt és négy gyermek kapott lehetőséget arra, hogy személyesen is bizonyítson. A meghallgatás alkalmával a legfiatalabbak kerültek sorra először. A gyermekstatisztának jelentkezett kisfiúk fiatal koruk ellenére egytől egyig bátran és ügyesen mutatkoztak be a táncművész-koreográfusnak. Volt köztük, akit a tánc iránti szeretete vonzott a színpadra, olyan is, aki több zenés előadásban és filmekben, és volt, aki prózai darabokban mutatta meg korábban a tehetségét. Akit Tihanyi Ákos Béres Attila rendezővel közösen kiválaszt majd közülük, a musical második felvonásában jut majd különleges szerephez. A felnőttek közül a férfi jelentkezőket szólították elsőként. A koreográfus elárulta, többféle feladat vár a statisztákra az előadás során, többek között a táncos a tömegjelenetek kibővítése, és alkalmanként egyes díszletelemek, kellékek kezelése, mozgatása.

Az urak, majd később a hölgyek is az úgynevezett „strandképben” próbálhatták ki magukat – előbb számolásra, majd zenére egy rövid lépéskombinációval mutatták be ritmusérzéküket, kiállásukat, memóriájukat. A próbaszituációt modellezve először segítséggel, majd önállóan járták le a begyakorolt részletet; majd különféle helyzetgyakorlatokkal tesztelte rögtönzőkészségüket a koreográfus. A tanultakról előbb közösen, majd kis csoportokban adtak számot. Tihanyi Ákos elégedetten zárta a jó hangulatú castingot, amelynek eredményeképpen új közreműködőkkel gyarapodik majd Michel Kunze és Sylvester Lévay Rebecca című musicalének stábja. A kiválasztottakat a Szabadtéri munkatársai rövidesen értesítik majd. A statiszták Gubik Petra, Janza Kata, Gallusz Nikolett, Dolhai Attila, Szaszák Zsolt, Medveczky Balázs és Udvaros Dorottya mellett léphetnek hazánk legnagyobb színpadára, Horesnyi Balázs díszleteiben és Velich Rita jelmezeiben. A Szegedi Szabadtéri Játékok július 26-án mutatja be a nagy sikerű előadás első szabadtéri produkcióját, amelyet további 4 alkalommal láthat majd a Dóm tér közönsége. Jegyvásárlás



Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Zsiros Aliz [2024.05.28.]