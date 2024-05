Újra az Erkel Színházban látható az ország két leggrandiózusabb zenés színházi előadása A MusicalNeked Produkció igazi zenés színházi maratont kínál nézőinek péntektől vasárnapig az Erkel Színházban, a Puskás, a musical 100. és 100. ráadás előadásával és a legendás Janza Kata – Szabó P. Szilveszter páros debütálásával a Kőszívű – A Baradlaylegenda előadásokban! Május 31-én, pénteken, 19.00 órakor és június 1-én, szombaton, 15.00 órakor Kőszívű – A Baradlay-legenda című produkciónkat visszük színpadra. Jókai Mór klasszikus regényének zenés színházi adaptációját artistaprodukció, különleges vizuális effektek, nagyszabású koreográfia és csodás dalok teszik lenyűgözővé. Az i-re a pontot a sztárszereposztás teszi fel. Most hétvégén debütál Baradlayné szerepében a Jászai Mari-díjas Janza Kata, akinek regénybeli ellenfelét, Rideghváry Bencét, pénteken Feke Pál és szombaton a szintén most debütáló, Jászai Mari-díjas Szabó P. Szilveszter alakítja. A további szerepekben is igazi közönségkedvencekkel találkozhatnak – Gubik Petra, Náray Erika, Kovács Gyopár, Jenes Kitti, Ember Márk, Fehér Tibor, Katona Kinga, Berettyán Sándor, Horváth Alexandra, Nagy Kíra, Veréb Tamás, Csonka András, Szerednyey Béla, Serbán Attila, Juhász Levente, Chajnóczki Balázs és Barabás Kiss Zoltán keltik életre Jókai főhőseit. Június 2-án, vasárnap dupla Puskás, a musical előadásra invitáljuk közönségünket! Ez lesz a Puskás, a musical 100. és 100. ráadás előadása (15.00 és 19.00 órai kezdettel)! Erre a jubileumi alkalomra extra tartalmakkal, különleges effektekkel is készülünk, sőt, délutáni előadásunkon köszöntjük 100 000. nézőnket is! Akárcsak a Kőszívű – A Baradlay-legenda, a Puskás, a musical szereposztása is parádés. A leghíresebb magyar, Puskás Ferenc, szerepében Veréb Tamás és Kocsis Dénes lépnek színpadra, míg a főbb szerepekben Gubik Petra, Náray Erika, Ember Márk, Fehér Tibor, Szabó P. Szilveszter, Gundel Takács Gábor, Kovács Gyopár, Jenes Kitti, Nagy Sándor, Barabás Kiss Zoltán, Szerednyey Béla, Cseh Dávid Péter, Angler Balázs, Pásztor Ádám, Imre Roland, Nemcsák Károly, Fejszés Attila, Peller Károly, Barát Attila, Orth Péter, Chajnóczki Balázs és Nagy Balázs láthatóak. A produkciók író-rendezője a Jászai Mari-díjas érdemes művész, Szente Vajk, társírója Galambos Attila, zeneszerzője Juhász Levente és producere Szabó László. Mind a négy előadáson teljes teltházra - azaz alkalmanként 1800 főre - számítunk, hiszen minden előadásra az utolsó 30 jegyet nyitottuk meg! Az utolsó jegyek hivatalos honlapjainkon, a www.puskasmusical.hu és a www.koszivumusical.hu oldalakon érhetőek el, ahol a teljes szereposztások, az előadások története és számos fotó és videó is megtekinthető. Sok szeretettel vár mindenkit a MusicalNeked Produkció!



Fotó: MusicalNeked Prodikció - Kaszner Nikolett [2024.05.30.] Megosztom: