A világ egyik legjobb metalcore bandája koncertezik Budapesten A Bullet For My Valentine február 10-én lép fel Barba Negrában. A walesi Bullet For My Valentine 1998-as megalakulása óta az egyik legnépszerűbb metal zenekarrá vált, világszerte több mint 3 millió albumot adott el, begyűjtött három aranylemezt, valamint új jelentést adott a brit metalcore-nak az időközben klasszikussá vált debütáló The Poison albumukkal. Utolsó anyaguk, a 2018-as Gravity sikerét követően a zenekar bejelentette hetedik albumát, Bullet For My Valentine címmel. A tavaly októberben megjelent lemez az együttes eddigi legkeményebb, legvadabb anyaga. Ezúttal a banda visszatért az alapokhoz. A Bullet For My Valentine tele van nyüszítő szólókkal és óriási riffekkel, amelyek egyaránt örömet okoznak majd a régi és az új rajongóknak. Egy olyan albumot hoztak össze, amely megerősíti a helyüket a modern brit metal csúcsán. A magyar rajongók pedig élőben hallhatják az új dalokat 2023. február 10-én a Barba Negrában! Jegyek a livenation, a funcode és a rock1 oldalakon keresztül kaphatók. [2023.02.04.] Megosztom: