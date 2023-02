Klipet forgatott a Dreamcatchers, de van itt más is.... Új videoklip, promó fotók és dalok is érkeznek! A 2017-ben alakult melankólikus, lírai, minőségi popzenében utazó Dreamcatchers komoly tervekkel indította az idei évet.



A Facebook oldaluk máris fokozott készülődésről árulkodik, hiszen a nemrégiben új tagokkal megújuló csapat az elmúlt héten egy fotóstúdióban készítette el legújabb, promóciós fotósorozatát. Természetesen az új képanyag mellett új videóklip is készült, hiszen február 6-án forgott le a vadiúj kisfilm.



A kiváló produkciónak minden oka megvan a bizakodásra, hiszen a Spotify-on az albumuk átlépte már a 100 ezer lejátszást!



A remek hangulatú fotózásról egy vicces Youtube shorts video is elérhető már a produkció hivatalos oldalán, természetesen az eddigi elkészült felvételek - és interjúk mellett. [2023.02.08.]