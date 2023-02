Megjelent CD-n Tátrai Tibor új zenekarának debütáló lemeze Megjelent CD-n Tátrai Tibor tavaly alakult új zenekara, a godfater. debütáló lemeze, a 0 című anyag. A formáció május 13-án a csepeli Barba Negrában ad koncertet. A blues és a rock dinamikus egyvelegét játszó, supergroupnak is nevezhető csapat tavaly nyáron mutatkozott be, azóta számos sikeres koncerten van túl, egyre nagyobb közönség előtt - közölték a szervezők az MTI-vel.



Tátrai Tibor, azaz Tibusz, a Kossuth- és Liszt-díjas, érdemes művész nemcsak a Tátrai Bandnek volt meghatározó tagja évtizedek óta, hanem olyan fontos együtteseknek is, mint a Generál, a Skorpió, a Hobo Blues Band, a Boom Boom vagy a Magyar Atom.

A godfater. dobosa Borlai Gergő, aki mintegy félezer lemezen dobolt már ismert hazai és külföldi muzsikusokkal. A fiatalabb generációt képviselő énekes-billentyűs, Szebényi Dániel napjaink egyik legjobb hangja, kétszáznál több felvételen működött eddig közre. Gotthárd Mihály gitáros szintén számos formációban (többek között az Ocho Machóban) megfordult, a godfater legfiatalabb tagja, Kéri Samu pedig Magyarországról basszusgitárosként elsőként nyert felvételt a világhírű bostoni oktatási intézménybe, Berklee College of Music-re, ahol olyan világsztároktól tanulhatott, mint Gary Willis vagy John Patitucci.



A godfater. első anyagára, a Tom-Tom Records kiadásában megjelent 0-ra élőben, javítások nélkül vették fel a dalokat 2022 júliusában a Parádi Freskó étteremben. A zenekar három saját szerzeménye (Álmok háza, Bácsúkeringő, Hold a földön) mellett a tagok válogattak Tátrai Tibor gitárosi múltjából is.

Hallható az anyagon - és a koncerteken is elhangzik - a Skorpiótól ismert Álljatok meg (ez Tátrai és Frenreisz Károly szerzeménye), a Deák Bill Gyula első lemezén, az 1984-ben kiadott Rossz vér-en szerepelt Ne szeress engem (Presser-Dusán) és Mindenem a Tv (Póka-Tátrai-Földes), valamint a Whipping Post, Gregg Allman legendás dala.



Az együttes tavaly novemberben a Müpa Fesztivál Színházában, a múlt héten az Akvárium Klubban adott nagy sikerű koncertet. Május 13-án a Barba Negra Red Stage következik, ahol Lengyel Johanna és Hegedűs Bori vokalista segíti a godfater.-t. Az est felvezetéseként a tehetséges gitáros, Lee Oliver melegíti be a közönséget. MTI [2023.02.22.]

