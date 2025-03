Lil Tracy a Dürer Kertben Lil Tracy a SoundCloud rap egyik meghatározó alakja, Lil Peepel közös Awful Things című daláról ismerik sokan, noha saját jogon is több mint 4 millió lemezt adott el és több millárd streamet gyűjtött dalaival. A rapper kiválóan ötvözi a rap zenét, a trappel, az emóval, a punkkal és az alternatív zenével, ráadásul igen aktív a dalszerzés terén is. Legfrissebb anyaga februárban jelent meg Babyvamp címen, első világkörüli turnéjával pedig most Budapestre is elér: Lil Tracy november 5-én először a Dürer Kertben. Jazz Butler évek óta következetesen az alternatív hip-hop megújítója. A leginkább Lil Tracy néven ismert Butler különböző neveken is elismerést szerzett zenéjével, többek között Yung Bruh, Souljawitch és Tracy Minajj moniker alatt. A Thraxxhouse egykori tagjaként és a GothBoiClique tagjaként Tracy arról vált híressé, hogy képes a trap-et az emo, a punk és az alternatív zenével ötvözni. Ishmael Butler (Digable Planets, Shabazz Palaces) és Coko Clemons (SWV) fiaként Tracy már fiatal korában kapcsolatba került a hip-hoppal. Virginia Beachen nőtt fel, karrierje különösen azután kezdett beindulni, hogy Los Angelesbe költözött. Mivel ez idő alatt sokat dolgozott a néhai Lil Peep-pel, duóként számos sikeres kislemezt – köztük az Awful Things című dalt -, valamint a „Castles” és a „Castles II” című közös EP-ket adták ki. A 2013-ig visszanyúló széles diszkográfiával Tracy olyan népszerű szólóanyagokat adott ki, mint a Sinner, a Tracy's Manga, az XOXO és a Life of a Popstar. Virális sikert ért el a Like a Farmer című dalával, amely Lil Uzi Vert figyelmét is felkeltette egy remixre. Miután feldolgozta a veszteséget és saját halálközeli élményét, Tracy új szemlélettel indult a jövő felé. Ennek lenyomata 2019-es Anarchy című albuma és az azt követő Designer Talk 2. Legutóbbi lemeze a februárban megjelent Babyvamp. Lil Tracy az évek során generációjának egyik legbefolyásosabb előadójává vált. A több milliárd streamet és több mint 4 millió eladott lemezt felhalmozó Tracy 2025-ben két új projekttel és szeptemberben induló első világkörüli turnéjával kívánja tovább építeni már most is termékeny karrierjét. Ennek állomása lesz budapesti koncertje is, november 5-én, a Dürer Kertben. Jegyek [2025.03.23.] Megosztom: