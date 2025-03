Punk, kicsit másképp - itt a Süti Dallamos punk, örök aktuális üzenet, ismerős dalok, és egy kis nosztalgia. Ezek a jelzők jutnak először az ember eszébe, amikor belehallgat a SÜTI muzsikájába. A nem mindennapi punk vurstlit legközelebb március 29-én lehet tetten érni, a belvárosi BARHole Musicban. Sütő Lajos, vagyis Süti neve ugyanis egyáltalán nem cseng újként a hazai zenei világban: legalább 35 éve, többek között a legendás C.A.F.B.-ben is bizonyítja, hogy neki a fülbemászó punk az ars poeticája. A SÜTI szólóprojectként, az eredeti verzióban hozza el a kilencvenes évek kedvenc trackjeit, az elmúlt évek új nótáival kiegészülve – természetesen ahogy a régi dalokat, mint a Budapest, Édes Élet Motel, Trannsilvania Express, vagy a Valami elveszett, az újakat is Lajos tollából - ahogy tőle megszoktuk, komolyan, de lazán. A hiteles tolmácsolásban pedig egykori és jelenlegi C.A.F.B. tagok lesznek a segítségére. „Szóval 2024. július, egy nyári délután, egy kör-telefon, mindenki benne van és kész a zenekar. Azt gondoltam ennyi év után lehetek annyira önző, hogy összehozok egy bandát, ahol csak saját nótákat játszom. Ez lett a SÜTI zenekar. (Lehetne Süti és barátai, meg Süti Band, de sokkal jobb így egyszerűen: SÜTI) És ugye voltak-vannak ezek a régebbi-újabb dalok, amelyek ne porosodjanak tovább a polcon. Urbán Lacival olyan régóta vagyunk egy hullámhosszon, hogy nem is volt kérdés ki doboljon. Kova meg szeretett volna "gitárvadulni" egy kicsit, hát nem fosztom meg ennek lehetőségétől. Udo Tibi régi barát, akinek a munkássága méltatlanul elfelejtődött. Ezért hoztuk létre a csapatot a saját- és mindenki örömére, aki szereti ezt a fajta muzsikát, aki szereti ezt a szövegvilágot, ami ma is időszerű és tud szólni a ma emberéhez. A Süti zenekar nem szeretne más zenekar konkurenciája lenni, egyszerűen csak lenni akar.” – fogalmazott Süti, a frontember, és ehhez talán nincs is mit hozzáfűzni már, minden egyértelmű. Időpont és helyszín: 2025. március 29. szombat, BARHole Music

Jegyek [2025.03.23.]

