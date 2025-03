Az idén 20 éves Mother Mother először Budapesten A világszerte ünnepelt kanadai alt-rock zenekar, a Mother Mother Budapestre is elhozza új lemezét. A 20. születésnapját ünneplő formáció júniusban jelenteti meg Nostalgia című, tizedik nagylemezét, amelyet július 1-jén mutatnak be az Akvárium Klubban, a zenekar első budapesti koncertjén. A Mother Mother a lemez felvezetéseként egy új dalt is kiadott, Make Believe címmel. „Ezen a számon egy kicsit elmerültem a saját életfilozófiámban” - mondja a dalról Ryan Guldemond frontember és szövegíró. „Mágikus gondolkodás, összekapcsolódás, kozmikus kalandozás”. A fantáziadús Make Believe csak az első ízelítő abból, ami a Nostalgia albumon várható, amely egy olyan kreatív paletta, amely a Mother Motherre jellemzően egyszerre változatos, mégis egységes. A 2024-es Grief Chapter sikerei után érkező album egyszerre ápolja a kreativitás és a teljes eredetiség szellemét, amit a rajongók már megismertek és megszerettek a zenekarban, miközben új csúcsokra emeli a zeneiséget, a líraiságot és az esztétikát. Szívből jövő és sötét, az elidegenedés, az egzisztencializmus, az önszeretet és az öngyűlölet, a nemi szerepek és a spiritualitás témáit tölcsérszerűen és töredékesen taglalja a túlvilági tájak és mitikus lények vibráló képi világán keresztül. „A Nostaglia megalkotásakor az volt a célunk, hogy megtestesítsük a gyermeki kreativitást, amely gyakran megfoghatatlanná válik, ahogy öregszünk és túl sok megszokást veszünk fel” – magyarázza Guldemond, hozzátéve, hogy az érzelmi kohézió fontos volt az albumkészítés folyamatában. - „Minden kreatív döntést érzelmek alapján fontoltunk meg – legyen az egy dalszöveg, egy reverb hangsáv vagy EQ-görbe. - Ha valami nem váltott ki erős érzelmi reakciót, akkor elengedtük. Ez a megközelítés olyan végeredményhez vezetett, amelyet valóban szeretünk és amelyre büszkék vagyunk.” A tizedik stúdióalbumuk elkészítésével a Mother Mother megtapasztalhatta a kreativitás teljes szabadságát, eredménye egy olyan lemez, amely egyszerre hű az örökségükhöz és egy, a következő két évtized irányába mutató gesztus. A Nostalgia megjelenését követően a Mother Mother európai turnéra indul, hozzánk július 1-jén érkeznek az Akvárium Klubba, ahol az új lemez dalai mellett természetesen az olyan klasszikusok is felcsendülnek majd, mint a Hayloft és az It’s Allright. Fotó: Emily Bradshaw Jegyek [2025.03.21.] Megosztom: