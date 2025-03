Érkezik egy flúgos űrparódia a hazai mozikba Március 27-én landol és ér földet a magyar mozikban a valaha készült legflúgosabb űrparódia, a John Vardar vs a Galaxis, izgalmakkal és fordulatokkal teli történet barátságról, toleranciáról, szerelemről és a béke fontosságáról. A film rendezője, Goce Cvetanovski olyan előadóknak készített klipeket, mint Ed Sheeran, vagy a Faith No More. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, magyarul beszélő, macedón-magyar-horvát-bolgár animációs film intergalaktikus utazás az egész család számára! Lesz itt minden, ami megzavarhatja a nyugalmat! Gonosz hekkerek, lézercsaták és vicces-dilis dutyi-társak is! Egy utazás a végtelenbe és még annál is tovább - ha ez egyáltalán lehetséges… végtelen szeretettel csomagolva. Elkészült a film előzetese. John Vardar (mh Markovics Tamás), a nem túl sikeres színész egy napon megpillant egy furcsa fénysugarat, amelyet egy földönkívüli űrhajó vetít rá és amely rögtön el is rabolja hősünket. Az égi járműben robotok veszik körül. John tehát fogollyá válik az űrhajó kapitánya, Zark (Kapácsy Miklós) intergalatikus “állatkertjében”. A börtönben megismerkedik Mortaar-ral (Bolla Róbert), egy volt Brutos parancsnokkal és Bitsmóval, a Hekkerrel (Karácsonyi Zoltán), két gonosz, de vicces lénnyel. Kiderül, hogy Zark ámokfutása alatt a Brutos-ok meghódították szinte az egész galaxist. Így Mortaar és Bitsmo elhatározzák, hogy ellopják az űrhajóról az univerzum legveszélyesebb fegyverét, a V.M.K-t (Valóságmódosító Készülék), amelyet Zark fejlesztett ki. Zark azonban, hogy elrejtse a fegyvert, John tudta nélkül annak fejébe ülteti azt, így attól kezdve minden, amit John kimond, valósággá válhat…. John Vardar és a Galaxis látványos, mókás és fordulatos fejlődéstörténet a hatalom természetéről, barátságról, a béke fontosságáról, melyből természetesen az ellenállhatatlan Lili (Pikali Gerda) személyében egy kis űrbéli szerelem sem hiányozhat. „Ebben az őrült világban, amelyben élünk, mindannyiunknak szüksége van egy jót nevetésre. Mindig szerettem volna elmesélni egy történetet a barátságról, a toleranciáról és a szerelemről olyan kultikus SF-műsorok hátterében, mint a Star Wars és a Star Trek, de parodisztikus módon elbeszélve. Bár a humor a film fő mozgatórugója, a történet olyan komoly témákkal foglalkozik, mint a fajok közötti kapcsolat fontossága a tolerancia és a barátság, valamint az erős háborúellenesség előmozdítása üzenet.” – nyilatkozta a film rendezője, a Párizsban tanult és sok évig ott is alkotó macedón Goce Cvetanovski, aki számos élőszereplős és animációs produkciója mellett olyan híres előadóknak készített klipeket, mint Ed Sheeran, vagy a Faith No More. „A magyar Umatik mellett Bulgária és Horvátország koproducerként vett részt az első macedón animációs mozifilm gyártásában. A koprodukció keretében stúdiónkban 22 perc animációt készült el, és a film teljes kompozit utómunkája is Magyarországon történt, a Nemzeti Filmintézet Filmlaborban. A teljes magyar stáb 30 fő volt. A filmet 2024-ben nagy sikerrel játszották már a mozik Macedóniában, idén Horvátországban és Bulgáriában is bemutatják. A nemzetközi értékesítésen az amerikai Magic Fair Films dolgozik, hamarosan egyéb területeken is találkozhatnak a nézők John Vardarral.” – nyilatkozta a film magyar koproducere, Konrád Éva. A John Vardar vs a Galaxis (12) világpremiere 2024-ben az 57th Sitges Fantastic Filmfesztiválon volt, de azóta bejárta szinte az egész világot. Bemutatkozott a 9th Kinenova Nemzetközi Filmfesztiválon Macedóniában, Brazíliában a 48th Mostra do Sao Paulo New Filmmakers Versenyprogramjában és a 14th Balneario Camboriu Nemzetközi Filmfesztiválon, a 60th Magyar Filmszemlén és hamarosan a 29th Sofia Nemzetközi Filmfesztiválon is debütál. A film március 27-én landol és ér földet a magyar mozikban. [2025.03.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje AZONNALI HITELEKET KÍNÁLUNK szolgáltatás [2025.03.22.]

