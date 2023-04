Eros Ramazzotti Budapesten lépett fel - megnéztük! Eros Ramazzotti Batito Infinito Word Tour - Egy egészen elképesztő koncertet hallhattunk Eros Ramazzotti és zenekara előadásában A Papp László Budapest Sportarénában. Ramazzotti mindig a minőségről volt híres, zenei előadás és látvány tekintetében is. A lírai és temperamentumos dalok most is hűen váltották egymást. Ramazzotti legnagyobb slágerei adták a műsor gerincét, nem hiszem, hogy bárki hiányérzettel hagyta volna el a helyszínt. Nekem a hangosítással akadtak problémáim. Az elején csak a magas hangokat hallottam és mindent leuraltak a szintetizált kütyü hangok. Később ez a jelenség valamelyest konszolidálódott, de az akusztikai élmény elmaradt a négy évvel ezelőtti Ramazzotti bulitól. Ramazzotti egyszerűen nem fog az idő. Ő egy speciális fiatalító kúrával tartja magát karban: lemegy a közönség közé és ott ünnepelteti magát! Az volt az érzésem, hogy 12000 emberrel szeretne szelfizni, de szerintem az első néhány sorral sikerült is. Szinte ráfeküdt a közönségre és néha a testőreinek is akad munkája, amikor egy-egy rajongói kezet Eros válláról le kellett fejteniük... A koncert közepe felé akusztikus blokkot adtak elő, erősen improvizatív, amolyan "jam session" jelleggel. Komoly slágerparádé volt a buli, a bőséges választékkal elégedettek lehetünk. A teljesség igénye nélkül: Dove c'è musica Un'emozione per semper Più che puoi Stella gemella Se bastasse una canzone Terra promessa Fuoco nel fuoco Cose della vita Un attimo di pace Più bella cosa A koncert egészére jellemző volt, hogy nemigen adja át a kormányt másnak a főhős. Ha a gitáros szólózik, beletrollkodik, ha épp úgy van kedve, egyetlen pici kézmozdulatára elnémul a zenekar...éreztük, hogy ki a góré, Eros, köszi! :) Eros Ramazzotti összes turnéján jellemző az ízlésesen megkomponált és jövőbemutató színpadi design. Ez most sem volt másképp, a fénytechnika és a ledfal háttér ízléses összehangolása önmagáért beszélt. A két vokalista hölgy üde színfoltja volt a zenekarnak, és egy-egy dal erejéig méltó duettpartnerei voltak a főhősünknek. Emellett természetesen most is ki kell emelni a dobost, Eric Moore-t. Konkrétan világsztár a fazon, olyan pontos, hogy az atomórát hozzá igazítják, az összes ütésekor a füle mellett suhannak el a verők, és olyan pregnáns a játéka, hogy ellentmondást nem tűr. Imádom! Az elegancia, a profizmus, a lírai és temperamentumos előadásmód közé olykor némi humort is belecsempész Ramazzotti a koncertjébe. Négykézláb pucsítva dobolt a kezével a színpad felületén, és karaoke vetítést csinált a közönségnek, talán ez volt a két legszürreálisabb pillanata a koncertnek. Az egyik dalt nem sikerült elkezdenie, ezért elindították mégegyszer, a végén teljes sötétségben dobta oda a dobos a verőit, ez a pár apróság és a hangosítással kapcsolatos gondok miatt nem volt tökéletes a koncert, de simán volt olyan jó, hogy a következőn is ott legyek. Sólyom Attila [2023.04.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2023.04.21.]

Komoly ajánlat közösségi kölcsön szolgáltatás [2023.04.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu