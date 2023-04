Képgalériák • Dolhai Attila a Muzikumban Kapcsolatok • Dolhai Attila

Megnéztük Dolhai Attila rockkoncertjét a Muzikumban - képekkel Új utakat keres Dolhai Attila: ahogy nyilatkozta, Koppány és a Once-beli gitáros szerepe bátorította fel annyira, hogy saját rockzenei albumot adjon ki Genezis címmel, ennek tartottak lemezbemutató koncertet a Muzikum klubban vasárnap délután. Az biztos, hogy Dolhai Attila nagyon éli a rockzenét. Korábban is feltűnő volt, milyen aktív mindig a színpadon, ezt az energiát most teljes erővel kiadhatja magából az új zenei stílusával. A koncerten a legtöbb dal a Genezis című albumról hangzott el, de a korábbi szólólemezekről is sok számot eljátszottak, a műsor tulajdonképpen átfogóan bemutatta Attila szólóénekesi, "nem színházi" repertoárját.



A zenekar és a hangzás is profi volt. Dolhai baráti köre viszont folyamatos beszólásokkal és hangos beszélgetéssel zavarta a műsort, a közönség hozzájuk közel álló részén látszott, hogy emiatt kevésbé tudják élvezni a koncertet. A műsort három legendás rocksláger zárta: Koppány dala, A zöld, a bíbor és a fekete a P. Mobiltól, végül a Babylon, ráadásként pedig a Ha volna kedved… című dal hangzott el.



Kíváncsi leszek, hogyan érvényesül majd Dolhai Attila mint rockzenész: ez a koncert még viszonylag exkluzív volt, de amint elhangzott, nyáron sokfelé fellépnek majd ezzel a műsorral az országban, és ősszel tudjuk megnézni ismét Budapesten is.



