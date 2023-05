Gratulálunk! Fonogram-életműdíjat kapott Korda György és Balázs Klári Itt az év meglepetése! Tegnap este a Budapest Park színpadán derült fény arra, hogy a Fonogram - Magyar Zenei Díj 2023-as életműdíjasa Korda György és Balázs Klári. Az idei elismerések listája továbbá a legendás hangmérnök, Kraft Tamás nevével vált teljessé, aki szakmai életműdíjat kapott. Korda György és Balázs Klári a hazai zenetörténelem ikonikus házaspárja, generációkon átívelő rajongótáborral rendelkeznek, a mai napig korukat meghazudtoló módon aktívak a zenei életben. Külön-külön is hatalmas sikereket értek el, együtt pedig az összes fontos fesztivál és koncerthelyszín nagyszínpadán bizonyítottak. Korda György 65 éve, Balázs Klári 45 éve énekel. 45 éve ismerkedtek meg. Több mint négy évtizedes közös színpadi jelenléttel büszkélkedhetnek. "Ezt az elképesztő teljesítményt és a kortalan dalok fantasztikus sikerét volt hivatott elismerni a szakma, amikor a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége odaítélte Korda Györgynek és Balázs Klárinak a jól megérdemelt életműdíjat" - kommentálta az elismerést Szűts László, a MAHASZ elnöke, miután a fergeteges május 4-i Budapest Park-koncertjük közben meglepetésvendégként átadhatta a díjat a legendás párosnak. Az elmúlt évek egyik legnagyobb slágere és dallamtapadása, a "Reptér" újjászületése hihetetlenül népszerűvé tette a fiatal korosztály körében is Korda György klasszikus felvételét. A Budapest Airport 2021-ben újraforgatta a videóklipet, ami a YouTube-on 10 millió megtekintésnél jár. Emellett számtalan sláger fűződik a nevükhöz, köztük a "Mamma Maria", a "Találd ki gyorsan a gondolatom", a "Lady N" vagy épp a "Gyöngéden ölelj át". [2023.05.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.05.05.]

