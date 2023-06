Ördögkatlan fesztivál 2023 - Idén is több száz programmal várja a közönséget Idén is több száz programot, köztük színházi előadásokat, irodalmi eseményeket, képzőművészeti és családi rendezvényeket, koncerteket kínál az érdeklődőknek az immár 16. alkalommal megrendezett Ördögkatlan fesztivál augusztus 1. és 5. között - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Mint írták, a baranyai Nagyharsányban, Beremenden, a palkonyai Mokos Pincészetnél és a Kisharsányhoz tartozó Vylian szőlőbirtokon zajló fesztivál kiemelt programjai között kapnak helyet a fiatal színházak produkciói, az irodalmi események és a néphagyomány köré épülő rendezvények, ugyanakkor egy "indián rezervátum" is várja majd a látogatókat. A színházi produkciók között Hegedűs D. Géza és ifj. Vidnyánszky Attila osztálya a Liliomot és a Merlint játssza, Regős Simon és társai a Puszták népét dolgozták fel, Pál András osztálya egy Csikágó-mjuzikelt magyarosított, Fodor Orsi rendezése dokufikciós előadást hoz a Trafóból. Mellettük székesfehérvári fiatalok a legendás Petőfi Rockot idézik meg, a pécsi OSZIP diákjai Kohlhaasról és két Koreáról mesélnek, kaposvári színészhallgatók pedig Arany Jánossal és Shakespeare-rel érkeznek - sorolták a közleményben.



Az irodalmi kínálat részeként érkezik többek között az Európa Kiadó Háy Jánossal és Bódis Krisztával, a Jelenkor Visky Andrással, a Corvina Csáki Judittal és Csuja Imrével, a Magvető Nádasdy Ádámmal, Krusovszky Dénessel, Tóth Krisztával, Boldizsár Ildikóval, Szabó T. Annával és Dragomán Györggyel.



A néphagyomány a Folkligetben, a Folkudvarban és utcai táncházakban jelenik majd meg: Paár Julcsi éneke, a Sárarany muzsikája, a Ziránó színházi előadásai, ékszerkészítés és lélekmadár-faragás, kosárfonás és nemezkészítés, népi játszótér és kékfestő-kiállítás, meseszó szórakoztatja majd a katlanozókat.

Cseh Andrásék a Játéknap segítségével egy rezervátumba költöznek, hogy egy saját világot építsenek, és onnan induljanak hadiösvényre megküzdeni a XXI. század régebbi és újabb kihívásaival: "egy indián tábor sátrai közt küzdenek az elsüllyedőben lévő emlékezet, érzékelés, imagináció, természetes intelligencia és a szerelem ügyéért" - írták a közleményben, kiemelve, hogy a rezervátumban öt indián sátor áll majd a központi tűzgödör körül: a T.I. (természetes intelligencia), az érzékelés, az emlékezet, a képzelet és a szerelem sátra.

Mindezek mellett lesz az Ördögkatlanon ukrán táncház, mezítlábas éjszakai szerenád és régészkedés a Nemzeti Múzeum munkatársaival, workshopot tart Tim Carroll és Alexis Milligan, koncertet ad - többek között - a Csaknekedkislány és a Balaton, Beck Zoli és Lovasi András is.

Az Ördögkatlan díszvendége idén a Magyar Zene Háza mellett Másik János és a Jurányi Ház lesz.



A fesztiválról részletes információk a www.ordogkatlan.hu-n, valamint a fesztivál Facebook-oldalán olvashatók. MTI [2023.06.15.]

