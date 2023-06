Korzó lesz az alcíme az idei Dombos Festnek Korzó lesz az alcíme idén a délvidéki magyarság legjelentősebb kulturális fesztiváljának, a Dombos Festnek, amelyet június 29. és július 2. között tartanak a vajdasági Kishegyesen. A szervezők hétfői tájékoztatása szerint azért adták a Korzó alcímet az idei rendezvénynek, mert a fesztiválnak helyet adó Hegyalja utca ilyenkor korzóvá válik, "végig kell menni rajta többször, hogy elhiggyük, ez a művészeti csoda a löszfal tövében lehetséges". Az idei fesztivált Lajkó Félix Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és a szabadkai ContraBayando közös koncertje nyitja meg hivatalosan is június 29-én este. A nyitónap emellett - a szervezők közlése szerint - három további nagyon karakteres világot mutat be. A Dombos Fest színpadára érkezik Csasznyi Imi, a Tamburás, és kiemelt zenei produkcióként lesz látható az isztriai Atma Mundi, amely a mediterrán, az olasz és az isztriai zenék szépségét mutatja be. A nyitónapot a rockabilly műfaj képviselői, a Tom White & Mad Circus zárják a Dombos Wine Clubban.



"Érdekes zenei világokat ismerünk majd meg a fesztivál koncertjein: Korpás Éva színtiszta népzenére épített gyerekprodukciója, a Tárkány Trió cimbalommuzsikája, a Canarro manouche swingje mind-mind a maga kategóriájában egyedülálló, zseniális produkció" - olvasható a Dombos Festről szóló közleményben, amely szerint a négynapos összművészeti rendezvény második napján mindezek mellett a Flock Projekt akrobatái nyűgözik le a nézőket.



Hagyományosan a szombat a leglátogatottabb nap a dombosi löszfalnál. A fesztivál harmadik napján karakteres művésznők érkeznek Kishegyesre: "Burján Orsi a jazz, Keck Mária a flamenco világába enged betekintést, míg Palya Bea talán saját világából mutat be egy hangulatnyit".



A rendezvénynek helyet adó Hegyalja utcában kézművesek, valamint hagyományos magyar ételeket kínáló árusok és borászok kaptak helyet, emellett borpincével és borterasszal várják a látogatókat, napközben pedig a Dombosi Remix irodalmi fesztivál beszélgetéseit hallgathatják meg az érdeklődők. Ezen felül ismét látható lesz, ahogyan a fényfestők keze alatt minden este életre kel a 100 méteres löszfal, amelynek tövében már 23. éve rendezik meg a fesztivált. MTI [2023.06.20.]

