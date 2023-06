Hamish Hawk Budapesten lép fel - infok a jegyekről itt Baritonját Jarvis Cocker és Scott Walker hangjához hasonlítják, szövegei egyszerre szellemesek és líraiak. A skót énekes-dalszerző, Hamish Hawk igazi csemege azoknak, akik szeretik az érzelmes, ugyanakkor a szív mellett az észhez is szóló dalokat. Ezt a kettősséget fogja meg Angel Numbers című legújabb nagylemeze is, hamarosan pedig mi is megismerhetjük október 18-án, a Dürer Kertben. Az edinburgh-i születésű énekes-dalszerző intenzív, lírai kompozíciói az indie rock és a kamarapop aspektusait ötvözik csontszáraz humorral fűszerezve, és gyakran tele vannak látszólag szétszórt történelmi és kulturális utalásokkal. Baritonját olyan előadókhoz hasonlítják, mint Jarvis Cocker vagy Scott Walker, érett szövegeit és dalait hallva meg sem mondanánk, hogy a hang mögött egy 32 éves srác áll. Hawk 1991-ben született, és tizenéves korában kezdett el zenélni, olyan családban nőtt fel, ahol a folk, a klasszikus rock, a brit-pop és a nu metal egyforma súlyt kapott. Az iskolában zenekarokat alapított, majd az egyetem alatt szólóban kezdett el koncertezni. Kezdetben a King Creosote név alatt alkotó Kenny Anderson jelentette számára a legfőbb támogatást, aki segített neki előzenekari fellépéseket szervezni és a 2014-ben megjelent debütáló albumának is a producere volt. Első lemeze az Aznavour címet kapta a karizmatikus francia

bariton után. Több kiadóváltás és lemez után végül a 2021-ben megjelent Heavy Elevator hozta meg számára a közönségsikert, amelyet hamar követett az év elején kiadott Angel Numbers. Az angyali számok olyan ismétlődő numerikus minták sorozata, amelyeket egyesek kozmikus jelentőséggel ruháznak fel, mintha angyalok kommunikálnának velünk. A cím igen találó egy olyan művész számára, aki a szkepticizmus és a csodálkozás határán ingadozik és állandóan arra törekszik, hogy túljárjon a hétköznapok eszén. A Heavy Elevatorrel letette az alapokat

szívből jövő, önfejű, szemérmetlenül olvasmányos dalok szerzőjeként, amelyek mind a szívnek, mind a pszichének szólnak.



A filmszerű és romantikus dallamok a szellemességet, a bölcsességet, lemondást és szépséget egyfajta szkeptikus életörömmel fogják össze, gazdag baritonján megszólaltatva. Nem hiába dicsérték annyit ezt a lemezt és várták Hawk következő lépését. Az Angel Numbers dalaival pedig magabiztosan és pimaszul fejelte meg az elvárásokat. Ez egy meghatározó album, amely szövegileg, zeneileg és egyedi énekstílusával megerősíti, hogy Hamish Hawk egy életerős és rendkívül kreatív művész, aki meg tudja ragadni a közönséget és az érzelmileg hiteles és átgondolt zene szerelmeseit. Ennek pedig ti is tanúi lehetek október 18-án, a Dürer Kertben.



Jegyek elérhetők a www.livenation.hu oldalon június 23-tól. [2023.06.20.]

