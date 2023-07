Anna-bál 2023 - A táncdalfesztiválok korát idézik meg a felvezető programokkal Balatonfüreden A táncdalfesztiválok korát idézik meg a 198. Anna-bált megelőző Anna-fesztivál hétfőn megkezdődött programjaival Balatonfüreden - közölték a szervezők az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az idei évtől hungarikummá nyilvánított rendezvény 2025-ben esedékes 200. évfordulójáig minden évben egyfajta időutazáson vehetnek részt az érdeklődők. Ebben az évben stílusban, viseletben, élőjátékokkal az ötvenes-hetvenes évek elevenednek meg Balatonfüred reformkori városrészében.

A Kávéházi Muzsika című zenei sorozattal a kávéházi cigányzene hagyományait elevenítik fel, és a Hagyományok Házával közösen rendezett prímásverseny újításaként a fesztivál hetében a vendéglátóhelyeken élőzene fogadja a vendégeket.



Az UNESCO által is elismert magyarországi vonós hangszeregyüttes hagyomány előtt tisztelegve kedden a zenekarok a bál felvezetéseként a füredi elsőbálozóknak adnak éjjeli koncertet a Szerenádok éjszakáján az egykori Postaház teraszán.

A szerda esti gálaműsorban a Gyógy tér színpadán pedig a nemzetközi elismerés hivatalos kihirdetése mellett hallható lesz, hogyan játsszák a magyar népzenét ma a falusi, hagyományőrző vonósbandák, a hivatásos táncházi muzsikusok, illetve a legtehetségesebb magyar népi vonós gyerekzenekarok tagjai.



A szívhalászat történetét - amikor a fiatal hölgyek a Balatonon csónakból halásszák ki a vízből választottjuk nevével ellátott, fából készül szíveket - a bált megelőző napon elevenítik fel a Jókai motoros fedélzetéről.



A Magyar Állami Operaház közreműködésével a Gyógy téren tartott OperaFüred rendezvényén az operairodalom legszebb dalaiból álló válogatást hallhat a közönség a Balaton-part festői környezetében a Don Carlos, az Aida, a Rigoletto és más művek ismert dallamaival.

Szombaton, a bál napján táncprogramok és a Füred Dixieland Band koncertje várja a látogatókat. Emellett az Anna-bál szépeinek mezőhegyesi, szilvásváradi és bábolnai fogatait is kipróbálhatják a Füredre érkezők.



A Vaszary Villából induló báli bevonuló menetet három állomáson élőképek fogadják, amelyek a bál történetének különböző korszakait idézik meg színészek és táncosok közreműködésével.



Vasárnap a Vitorlás tér előtti színpadon bemutatkozik a 198. Anna-bál szépe és udvarhölgyei, majd lovashuszár kísérettel sétakocsikázásra indulnak a városban.



Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg leendő férjével, Kiss Ernő huszár főhadnaggyal, aki később az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok-vértanúja lett. MTI [2023.07.25.]

