Megkezdődött a Paloznaki Jazzpiknik 2023 - eseménydús volt a csütörtök! A Paloznaki Jazzpiknik fontos pontjává vált az éves nyaralásunknak és gyanítom, hogy sokezren vagyunk vele így. Ez az esemény hosszú évek óta vonzza a jazz és popzene rajongóit egyaránt, remekül lehet ötvözni a nyaralást a gasztronómiai élvezetekkel és a jó zenével, mindezt gyönyörű környezetben. Külön kiemelném a szelektív hulladék gyűjtését, aminek a precíz kivitelezésére a szervezők szemmel láthatóan különös gondot fordítottak. Egy külön brigád folyamatosan válogatta a szelektív hulladékot. A csütörtök este igencsak eseménydúsra sikerült, külön kiemelném Nik West és Rick Astley koncertjét. Nik West egy dögös basszusgitáros hölgy, akinek még megadatott, hogy Prince mellett zenélhetett. A mi esténket tökéletesen megalapozta, feszes funk keveredett a pregnáns rock riffekkel. A kedvencem a Proud Mary volt, amely alatt Nik karjában tartogatta a kisbabáját, aki szemmel láthatóan remekül szórakozott édesanyja karjában. Jópofa volt látni. Emellett a közönség nagy örömére színpadra lépett Rick Astley is, aki a '80-as évek pop ikonja. Rick híres slágerei, mint például a "Never Gonna Give You Up" és "Together Forever" elvarázsolták a rajongókat, akik együtt énekeltek vele az emlékezetes koncert alatt. Tökéletes, stúdió minőségben énekelt a sztár, a hangosítás szuper volt, mindent lehetett hallani jól, ami alkalmat adott arra, hogy a basszusgitáros zsenialitásán külön élvezkedhessünk. A két vokalista gyönyörű hangját külön kiemelném, fantasztikus volt. Kedvenc dalom a Cry for Help volt tegnapról, amely dal egyrészt nosztalgia, másrészt nagy ívű klasszikus pop ballada, ráadásul az is élvezheti, aki most hallja először a dalt, mert inkább tűnik időtlennek, mint retrónak. A másik kedvencem az "Egészségetekre!" című improvizatív dalocska volt, ami egy jól elsült hülyéskedés volt a színpadon. Egy pohár bort kóstolgatott a színpadon Rick, ennek kapcsán rögtönözték a dalt. De a főhős végig olyan fesztelenül járt fel-alá a színpadon, mintha a nappalijában közlekedett volna. Jópár közönség énekeltetés járult hozzá ahhoz, hogy felejthetetlen legyen az este. A Hiway To Hell című AC/DC dalban Rick dobolt. Igen, tudom, hogy furcsa, de esküszöm, hogy nem én éltem tudatmódosító szerrel, noha a sztori olyan. Nem, ez a valóság. Volt szórakoztató értéke a produkciónak, Rick Astley egész jól dobol! Az eső hol eleredt, hol abbahagyta. Rick többször is említette, hogy mennyire sajnálja, majd szolidarított a közönséggel: kitette a kezét az esőbe és összevizezte a haját. Akik a hétvégére ide készülnek, induljanak el időben, mert nagy a sor mindenhol, számítsanak a visszaútnál is komoly torlódással (utóbbi irányítását szervezhetnék jobban), rétegesen öltözzenek és esőkabáttal, gumicsizmával készüljenek, mert az esernyőt elveszik a kapunál.



Figyelem, müsorváltozás!



A Jazpiknik mai sztárzenekara, a Dirty Loops korábban kezd, 17:30-kor.

A Jazpiknik mai sztárzenekara, a Dirty Loops korábban kezd, 17:30-kor.

Részletek a www.jazzpiknik.hu oldalon. [2023.08.04.]

