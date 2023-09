Indul az évad a Miskolci Nemzeti Színházban A csárdáskirálynő, Az üvegcipő, H-edda Gabler. Erős hármassal indítja az évadot az idén kétszáz éves Miskolci Nemzeti Színház, ahol az említett előadások mellett még egy mesebemutatóra is sor kerül az évad eleji premierek sokaságában. Egyszerre három előadás próbái kezdődtek meg a miskolci színházban a kétszázadik évad elején. A Nagyszínház, a Kamaraszínház és a Játékszín színpadain is folynak már a próbák, sőt, a Kamaraszínházban egy mesebemutatóra is sor kerül a szezon kezdetén. A miskolci teátrum bicentenáriumi szezonjának ünnepi bemutatósorozatából természetesen nem maradhat ki a hungaricumként tisztelt magyar operett valamely slágerdarabja. A színház választása az alighanem legnépszerűbb és világszerte legtöbbet játszott klasszikusra, A csárdáskirálynőre esett, már csak azért is, mert a librettista Jenbach Béla Miskolc város szülötte volt. Béres Attila rendezésében, Békeffi István és Kellér Dezső szövegátdolgozásában, Gábor Andor versfordításaival érkezik októberben a Nagyszínház színpadára Kálmán Imre, Jenbach Béla és Leo Stein operettje. A címszerepben Seres Ildikót és Eperjesi Erikát láthatja a közönség. Keszég László rendezésében a Kamaraszínházban mutatja be a teátrum Az üvegcipő című vígjátékot októberben. Molnár Ferenc csodálatos szellemességgel és szeretettel megalkotott Hamupipőkéjét Irmának hívják, és leplezetlenül szerelmes a nála jóval idősebb, mogorva, puritán Sipos úrba. Az álmai világában ringatódzó makacs kis cselédlányt sem az agilis rivális, sem a tartózkodó vőlegényjelölt nem akadályozhatja meg abban, hogy elérje céljait... Irma szerepében Rudolf Szonja lesz látható, Sipos urat pedig Harsányi Attila formálja meg. Henrik Ibsen színműve alapján Rusznyák Gábor átdolgozásában érkezik szeptemberben a Játékszínbe a H-edda Gabler, Mészöly Annával a címszerepben. Hedda Gabler élete és sorsának alakulása látszatra irigylésre méltó, idilli és tökéletes, de… Hisz mindig van egy: „de”. Mert valahogy mindnyájan hiánnyal születünk, a „szerencséseknél” az élet kitölti, betapasztja ezt a „hiányt”, de szép számmal akadnak olyanok is, akiknél semmi, de semmi nem képes betölteni ezt a bennünk tátongó ürességet. Mindezeken felül a társulat még egy előadással fejeli meg az évadindító premierdömpinget: Lázár Ervin meséje, a Berzsián és Dideki szeptemberben érkezik a Kamaraszínház színpadára Keszég László rendezésében, melyet Lőrinczy Attila alkalmazott színpadra. Lázár Ervin a magyar meseirodalom egyik legnépszerűbb, legkiemelkedőbb alkotója, akinek bájos meséin generációk nőttek fel az elmúlt hatvan évben. Felnőttek számára is élvezetes, eredeti hangvételű történetei szellemes, és minden olcsó tanulságot nélkülöző kis példázatok szeretetről, barátságról, esendőségről, jóságról és gonoszságról. Lázár Ervin titka alighanem kedvességében, élet- és emberszeretetében rejtőzik. A Berzsián és Dideki fergeteges humorral és öniróniával beszéli el egy búskomorságba zuhant, elátkozott költő kálváriájának és megszabadulásának históriáját. A két címszereplőt Tegyi Kornél és Rudolf Szonja alakítja.



Fotó: Miskolci Nemzeti Színház / Éder Vera [2023.09.05.]