Az élő népművészetet mutatja be a hétvégi Veszprém Folk fesztivál Az élő népművészetet mutatja be a hétvégi Veszprém Folk fesztivál, amelyen népzenei koncertek, néptáncbemutató, gyermekprogramok és táncház várja a közönséget. Az eseményen mások mellett fellép a Csík Zenekar és Szalóki Ági is. Vastag Richárd, a VeszprémFOLK fesztivál főszervezője az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvényen az országosan ismert előadók mellett a helyiek is közönség elé lépnek szeptember 15. és 17. között a belváros négy helyszínén.

Pénteken Pusztai Boglárka prímást hallhatja a közönség, fellép a népzenét és világzenét ötvöző Ötödik évszak és a Góbé zenekar, színpadra lép Császár Dominik dudás, valamint a Csík zenekar is.



Szombaton lesz az Irinyi Fúvószenekar koncertje, valamint fellép a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes és Szalóki Ági is. A közönség emellett megtekintheti Paár Julcsi nép- és világzenei elemekből álló, táncos, mesés Rókatánc című előadását.

Vasárnap Ricsi bácsi játszóháza várja a gyermekeket, emellett az érdeklődők megtekinthetik Battyányi-Nagy Annamária Poetikus Folkór című előadását.



A színpadi programok mellett pénteken és szombaton a nap folyamán több alkalommal táncház várja az érdeklődőket.

Mike Friderika, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programigazgatója elmondta: a Folk fesztivál egy új színfolt lesz a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa program rendezvényeinek sorában. A fesztivál programjai elsősorban a családokat szólítják meg, és rendhagyó terek is szerepet kapnak a fesztiválon. Polgári István, a Vbusz Veszprémi Közelekedési Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az utazóközönség a Vbusz járatain a fesztivál programjait népszerűsítő zenészekkel, színészekkel találkozhat. MTI [2023.09.11.]

