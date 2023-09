Második évadát nyitja a Fitos Dezső Társulat Taven Baxtale! - Legyetek szerencsések! című összművészeti, artista- és bábelemekben gazdag, a cigány mesterségeket bemutató produkciójával nyitja második évadát a Fitos Dezső Társulat szeptember 13-án a Szekszárdi Bornapokon. Magyarország legfiatalabb hivatásos táncegyüttese a családokat is megszólító műsorral várja a közönséget az új évadban. A repertoáron tartott kilenc előadáson felül 2023/2024-ben több új bemutatóval készül a társulat - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A Fonó Budai Zeneházban működő Fitos Dezső Társulat sikeres nyári szezonjának kiemelkedő eseménye a folkTREND!

viseletbemutató volt a Mesterségek Ünnepén augusztus 20-án. A Fitos Dezső és Kocsis Enikő által rendezett táncszínházi előadás a Szentendre Táncegyüttes művészeivel, az Elán zenekarral, a Dalinda énekegyüttessel, Pálházi Bence Bandájával és Rohonyi Barnabás színművésszel közösen valósult meg.



Az előző évadban a társulat számos felkérésnek tett eleget, a három új bemutató mellett hat produkciót tartott műsoron, amelynek több mint hatvan előadását 30 ezernél is többen látták a 2022/2023-as szezonban az ország minden táján.



A műsoron maradó előadások közül kiemelkedik a tavalyi friss bemutató, a Tántorgók - táncjáték a hazát elhagyók emlékére, amelyet az új évadban is a Nemzeti Táncszínház nagyszínpadán láthatnak az érdeklődők. A Fitos Dezső Társulat szeptember 30-án és október 1-jén közreműködik Presser Gábor Még 1 koncert című koncertjein a Papp László Budapest Sportarénában. Decemberben Paár Julcsival közösen A Fény meséje címmel jön létre egy összművészeti adventi családi előadás (rendező-koreográfus Fitos Dezső és Kocsis Enikő). A projektben - 4 őselem meséi munkacímmel - egyénre szabott, a táncművészek személyiségét kidomborító több mesedarab születik. 2024 tavaszán Kocsis Enikő Federico García Lorca Bernarda Alba háza című drámájából inspirálódva Csak nők, férfi nélkül címmel készít a női tánckar főszereplésével előadást.



Műsoron marad a Modern Art Orchestrával együttműködésben, Harcsa Veronika, Dresch Mihály és Lukács Miklós közreműködésével létrejött koncert-táncszínház Bartók Béla Tizenöt magyar parasztdal címmel, amelyet az idei évadban a tervek szerint a Müpában is bemutat a társulat. A repertoár része lesz az Átjárók című produkció a Dalinda énekegyüttessel. Lesz továbbá kiállítás kortárs képzőművészeti inspirációval a Fonóban, és elindul a Fiatal alkotók estje.



A Fitos Dezső Társulat utánpótlás csoportjaiban a győri Lippentő Táncegyüttes és a Szentendre Táncegyüttes mellett a Fonóban csaknem ötszáz fiatal táncol. A társulat célja a csoportok országos hálózattá bővítése. Mint írták, fontos, hogy a tehetséggondozás a művészeti munka mellett még nagyobb fókuszba kerüljön. Idén nyáron Kiscsőszön, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület autentikus helyszínén táboroztak a gyerekek. MTI [2023.09.11.]

