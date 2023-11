Oh igen! - íme a Halott Pénz legújabb dala! Új dalt adott ki a Halott Pénz, ByeAlex közreműködésével. Az Oh igen! című számban Marsalkó Dávid feleleveníti a kezdeteket, bátorítva mindenkit, hogy ne adja fel az álmait! Az Oh igen! kapcsán a dalszerző így fogalmazott: „Amikor elkezdtem írni a számot, elképzeltem, ahogy ott állunk a Puskásban és egy stadion pop dalt szerettem volna készíteni, amibe beleszövöm a mostani és a gyerekkori félelmeimet es vágyaimat, álmaimat.



Alexszel hasonló korosztály vagyunk, régóta baráti viszonyt ápolunk és azt éreztem, hogy a második versszakban szuper lenne, ha hozzátenné a témához, a dalhoz a saját gondolatait." [2023.11.24.]