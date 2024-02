Érdekes zenés továbbképzés indul az ELTE-n Dalköltő szakirányú továbbképzés indul ősztől az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán. Az ötlettel Kollár-Klemencz László kereste meg az egyetemet. A közös előkészítő munka eredményeként 2024 szeptemberétől elindul a program, amely első állomása lesz annak a folyamatnak, hogy a dalköltészet, a zenei és irodalmi életben meghatározó értékeket teremtő és közvetítő műfaj méltó helyet kapjon a kulturális színtéren - közölte az egyetem csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, az ELTE-n induló dalköltő szakirányú továbbképzés irodalom és zene együttes alkotói képzése. Célja olyan alkotók kinevelése, akik képesek létrehozni és továbbadni szöveg és zene egységes művészi formáját, ahol a szöveg szépirodalmi értékekkel bír, és a zene ennek minőségi támogatója. Az oktatás további célja, hogy a dalköltők megfelelő szakmai hátteret kapjanak, ezáltal a dalköltészet mint műfaj a magasművészet részévé váljon.



"Az én misszióm, hogy a dalköltészet mint műfaj és önálló művészeti ág kikerüljön a szórakoztatóipar könnyűzenei konjunktúrája alól, és elfoglalja megbecsült helyét. Ebben a folyamatban a legfontosabb első lépés a népzene és a dzsessz mintájára a legmagasabb szintű oktatás, az egyetemi képzésbe integrálás" - idézte Kollár-Klemencz Lászlót a kommüniké.



A zenész, dalszerző, író úgy látja, az egyetemi oktatásban képzett dalköltők el fogják hozni a műfaj kiemelkedését és megbecsültségét. Hozzátette: a dalköltő képzés nemcsak a kortárs zenére és irodalomra lesz hatással, hanem a kultúra más területeire, a filmre, a képzőművészetre, a színházra is.



Az ELTE dalköltő továbbképzése másoddiplomás, négy féléves, önköltséges, szakirányú művészeti képzés, ahol többek között kreatív dalszerzést, szövegírást, vokális és hangszeres, illetve hangszerelési alapismereteket, stilisztikát, irodalomelméletet, dalkultúra-történetet hallgathatnak a résztvevők.



Az elméleti és gyakorlati ismeretek mellett a hallgatók a képzés során közös zenei produkciókat is létrehoznak. Az ELTE tanárain kívül külsős kortárs dalszerzőket, költőket, írókat vonnak be az oktatásba, köztük lesz a tervek szerint Balla Gergely, Dargay Marcell, Grecsó Krisztián, Háy János, Kemény Zsófia, Másik János, Menyhárt Jenő, Sebő Ferenc, Szendrői Csaba és Víg Mihály.

A tanmenet kidolgozásában a Bölcsészettudományi Kar Művészetközvetítő és Zenei Intézetének, valamint Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatói mellett részt vett Kollár-Klemencz László, Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója, továbbá Végső Zoltán zenekritikus, újságíró.



Kollár-Klemencz László kezdeményezésére, az ELTE képzésével párhuzamosan a Magvető Kiadó antológiát ad ki a legjobb dalköltészeti alkotásokból, emellett a fiatal dalköltők országszerte bemutatkozhatnak a közönség előtt. Alakul a Dalköltők Supergroup is, ebben zenekari kísérettel több generáció dalköltői fognak közösen színpadra lépni, és mutatják be a műfaj legjavát. A nyitó est március 14-én lesz a Várkert Bazárban Víg Mihály, Másik János, Grecsó Krisztián, Balla Gergely, Barkóczi Noémi és Kollár-Klemencz László közreműködésével.



A közlemény kitért arra, hogy a közelmúlt meghatározó dalköltői - például Viszockij, Lou Reed, Nick Cave, Johnny Cash, Bob Dylan, Bereményi Géza, Cseh Tamás, Másik János, Menyhárt Jenő, Víg Mihály - alkotásain generációk nőttek fel.

