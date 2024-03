Magyar virtuózok Kanadában Varnus Xavér, a legendás orgonaművész és a Virtuózokból is ismert Schwartz Zoltán hegedűművész, aki a neves magyar-kanadai filmproducer Robert Lantos „A nevek dala" című filmjében is megmutatta tehetségét, fergeteges koncertet adott a hétvégén Ottawában. A két művész lenyűgöző játéka a műértő közönség számára felejthetetlen élményt nyújtott. Az előadáson Eugène-Auguste Ysaÿe Ballada című műve, Johann Sebastian Bach Kantáta (BWV 156) Arioso és a D-moll partita (BWV 1004) Chaconne tételei csendültek fel, valamint Varnus Xavér improvizációja E. Ysaÿe és J.S. Bach zenei világának összekötésére. Az első világégés kínjait megidéző, modern E. Ysaÿe hegedűdarab virtuóz előadása katartikus hatást keltett. A mélyen átélt, érzőn hullámzó, a magyar népi dallamvilágból is merítő improvizáció finoman elvezette a hallgatóságot Bach zseniális világába, és az ifjú hegedűművész egyedülállóan ihletett, legmagasabb művészi nívójú előadása mágikus hangulatot teremtett. A művészek Dr. Vass-Salazar Mária nagykövet meghívására érkeztek Ottawába, és a nagyköveti rezidencia 19. századi épületében tartott exkluzív koncerten kápráztatták el a kanadai politikai, üzleti és kulturális élet jeles képviselőit. Az este folyamán a közönség átélhette a régi szalonok varázslatos hangulatát. A hallgatóság soraiban helyet foglalt Christopher Deacon, a kanadai főváros előadóművészeti központja, a National Arts Centre elnök-vezérigazgatója, Douglas Cardinal neves építész, többek között a Kanadai Történeti Múzeum és a washingtoni Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeuma tervezője, Gara Vera, a Pick család leszármazottja, Alanis Morissette világhírű énekes magyar édesanyja, valamint szenátorok, nagykövetek, kormányzati tisztviselők, egyetemi és vállalati vezetők. Reményi Mihály, a legnagyobb kanadai hangszerforgalmazó vállalat tulajdonosa, aki az esemény napján biztosította a hegedűt a fiatal tehetségnek, szintén jelen volt a hangversenyen. Az ottawai magyar nagykövetség az elmúlt két évben több kimagasló zenei eseményt kezdeményezett és valósított meg a legkiválóbb magyar művészek fellépésével. Varnus Xavér 2022-ben elsöprő sikerű jótékonysági koncertet adott az ottawai Notre Dame Katedrálisban teltházas közönség előtt, amelynek fővédnöke Robert Oliphant, a kanadai külügyminisztérium parlamenti államtitkára volt. Szintén 2022-ben a Kelemen Kvartett, majd 2023-ban Boros Misi virtuóz zongoraművész tehetsége ejtette ámulatba a kanadai közönséget. A nívós programoknak köszönhetően Kanada fővárosában a magyar zeneművészet figyelemreméltó kulturális diplomáciai tényezővé vált. [2024.03.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.21.]

gazda szolgáltatás [2024.03.19.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu