Kandela néven fesztivál indul a Skanzenben Kandela néven új szemléletű zenei és fényművészeti fesztivált rendeznek május 30-tól június 1-ig a szentendrei Skanzenben a Fonó, a PajtaKult, független fényművészek és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum együttműködésében. A rendezvény egyedi fényalkotásokkal, koncertekkel, táncházakkal, konferenciaprogrammal és különleges dunakanyari gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Mint írták, a Kandela - Skanzen más fényben fesztivál középpontjában a hagyományok tisztelete mellett a múzeum több száz éves épületeinek újszerű fényművészeti bemutatása áll. A hétvége során a közönség számos, világszinten ismert hazai fényművész alkotásával találkozhat.



A program zenei házigazdája, a Fonó olyan művészeket visz Szentendrére, akik a hagyományos népzenét a modern muzsikával ötvözik. A Kandela nyitónapján Szabó Balázs Bandája ad koncertet, június 1-jén szombaton az idén 50 éves Vujicsics együttes lép a Skanzen amfiteátrumi színpadára.

Késő este a Skanzen erdélyi főterén világzenei csemegék várják az érdeklődőket: május 31-én az iráni származású, Berlinben élő világhírű ütőhangszeres, Mohammad Reza Mortazavi tombakjátéka, másnap a lengyel Motion Trió műfaji határokat feszegető harmonikakoncertje.

Emellett számos egyéb zenei különlegességgel és táncházi programmal találkozhat a közönség a múzeum kisebb helyszínein. Bemutatja műsorát a Keck Mária által vezetett Ex Auro flamenco duó, a gyimesi népzenei ihletésű számokat játszó Móser Ádám duó, az Ígjen a falu! csapata pedig táncházi programot tart. Zságer Balázs produceri közreműködésével elektronikus zenei helyszín is lesz a nádtetők között, a késő esti bulit a Radio Cafe dj-i irányítják.



A PajtaKult csapata a "kultúra újragondolva, a régi az új" elvét követve lakja be a pajtákat, tereket. A fesztivál nulladik napján napközben szakmai programokat szerveznek kerekasztal-beszélgetések, konferencia-előadások formájában, amelyen betekintést engednek a PajtaKult által eddig elért eredményekbe és az összefogás jövőjébe.

"A hagyományok tisztelete és azok bemutatása mellett a modern művészeti formák iránti kíváncsiság, a bennük rejlő lehetőségek feltérképezése, az eljövendő fürkészése áll a rendezvény középpontjában" - idézte Horváth Lászlót, a Fonó ügyvezetőjét, a Pajtakult ötletgazdáját a közlemény.



Cseri Miklós főigazgató kiemelte: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindig elkötelezett volt abban, hogy a kulturális örökség értékeit bemutassa és megőrizze a jövő nemzedékei számára. "A Fonóval, a Pajtakulttal és a fényfestőkkel való együttműködés révén most egy olyan program keretében nyílik erre lehetőség, amely egyedülálló módon kapcsolja össze a hagyományokat a kortárs művészettel". [2024.04.04.]

