Elindult a Zenész a Színházban podcast-doku - betekintés a kulisszák mögé

Új, hiánypótló műsor indul „Zenész a Színházban podcast-doku” címmel, amely a zenés színházak eddig kevésbé látható világát mutatja be. A műsor alkotója, Felszegi Dalma – akit a közönség színházi produkciókból, a godfater. zenekarból és a 101 Hang Depeche Mode Tribute-ból is ismerhet – személyes és szakmai misszióként indította el a sorozatot.

A 2018 óta zenés színházakban dolgozó alkotó célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz azokat a szakembereket, akik a színpad mögött, gyakran „láthatatlanul” dolgoznak a produkciók sikeréért. A podcast nemcsak beszélgetésekből áll: a stúdióban elhangzottakat élő zenei bemutatók egészítik ki, így a nézők komplex képet kaphatnak a szakmáról.

Az első évad, több, mint 10 epizódból áll, és a hangosítóktól a zenei vezetőkig számos kulcsszereplőt megszólaltat, ezt egészítik ki a dokumentációs videók. A vendégek között ismert szakemberek is helyet kapnak, akik személyes tapasztalataikon keresztül mutatják be a szakma működését és kihívásait.

A műsor külön hangsúlyt fektet a pályaorientációra is: célja, hogy megmutassa az utánpótlás számára a zenés színházi karrier lehetőségeit, és rávilágítson arra, milyen összetett munka zajlik a színfalak mögött.

A forgatások több helyszínen zajlanak, köztük a Bukaresti Operaházban és a József Attila Színházban. A projekt szinte teljes egészében egy kézben készül: Felszegi Dalma a koncepciótól a vágásig minden folyamatot maga végez, a technikai kivitelezésben külső segítséggel.

A „Zenész a Színházban” egyszerre személyes ügy és szakmai küldetés: célja, hogy láthatóvá tegye a zenészek munkáját, és új nézőpontot adjon a színházi élményhez.

A műsor egy mondatban: játékos edukáció.

[2026.03.23.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
