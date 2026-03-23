Elindult a Zenész a Színházban podcast-doku - betekintés a kulisszák mögé

Új, hiánypótló műsor indul „Zenész a Színházban podcast-doku” címmel, amely a zenés színházak eddig kevésbé látható világát mutatja be. A műsor alkotója, Felszegi Dalma – akit a közönség színházi produkciókból, a godfater. zenekarból és a 101 Hang Depeche Mode Tribute-ból is ismerhet – személyes és szakmai misszióként indította el a sorozatot.

A 2018 óta zenés színházakban dolgozó alkotó célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz azokat a szakembereket, akik a színpad mögött, gyakran „láthatatlanul” dolgoznak a produkciók sikeréért. A podcast nemcsak beszélgetésekből áll: a stúdióban elhangzottakat élő zenei bemutatók egészítik ki, így a nézők komplex képet kaphatnak a szakmáról.

Az első évad, több, mint 10 epizódból áll, és a hangosítóktól a zenei vezetőkig számos kulcsszereplőt megszólaltat, ezt egészítik ki a dokumentációs videók. A vendégek között ismert szakemberek is helyet kapnak, akik személyes tapasztalataikon keresztül mutatják be a szakma működését és kihívásait.

A műsor külön hangsúlyt fektet a pályaorientációra is: célja, hogy megmutassa az utánpótlás számára a zenés színházi karrier lehetőségeit, és rávilágítson arra, milyen összetett munka zajlik a színfalak mögött.

A forgatások több helyszínen zajlanak, köztük a Bukaresti Operaházban és a József Attila Színházban. A projekt szinte teljes egészében egy kézben készül: Felszegi Dalma a koncepciótól a vágásig minden folyamatot maga végez, a technikai kivitelezésben külső segítséggel.

A „Zenész a Színházban” egyszerre személyes ügy és szakmai küldetés: célja, hogy láthatóvá tegye a zenészek munkáját, és új nézőpontot adjon a színházi élményhez.

A műsor egy mondatban: játékos edukáció.

[2026.03.23.]