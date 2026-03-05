Epica premier: Eye Of The Storm live video, március 20-án pedig live koncert!
A szimfonikus metal csodacsapat, az EPICA elhozta „Eye Of The Storm” című dala elképesztően hangulatos élő változatát, melyet a zenekar eddigi legnagyobb headliner koncertjén, az amszterdami Ziggo Dome-ban, egy teltházas estén, 10 000 rajongó előtt rögzített a múlt hónapban.
A dal egyébként a lefrissebb - Aspiral - lemez egyik tétele.
Közben tovább menetel az Amaranthe-val közös The Arcane Dimensions turné, melyen Charlotte Wessels - The Obsession nyitja az estéket. A különleges, három csodálatos hangú énekesnőt felvonultató utazó karaván március 20-án Budapestre érkezik.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja: Amaranthe & Epica - Arcane Dimensions Tour 2026 Vendég: Charlotte Wessels 2026.03.20. Budapest, Barba Negra Kapunyitás: 17:30 Jegyek
