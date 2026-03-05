Társadalmi célú közösségi programot indít az Erkel Színház

Az Erkel Színház új, kortárs CSR-programot indít ÉRTEDISDOBBAN címmel. A program célja, hogy havonta egyszer olyan közösségeket, intézményeket, civil szervezeteket vagy informális csoportokat lássanak vendégül egy színházi páholyban, akiknek a kultúrához való hozzáférés ritkán vagy nehezen adatik meg.

Civil közösségek, alapítványok, egyesületek, nagycsaládosokat támogató csoportok, szociális, egészségügyi, oktatási területen működő közösségek jelentkezését várja az Erkel Színház új, társadalmi célú közösségi programjába. Az ÉRTEDISDOBBAN az Erkel Színház közösségi bevonásra épülő CSR-programja, amelynek célja, hogy a kultúrához való hozzáférés esélyegyenlőségét erősítse.

Cseke Péter, az Erkel művészeti vezetője. „Boldoggá tesz bennünket, hogy előadásainkkal hozzájárulhatunk olyan közösségek színházi élményéhez, akik egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen jutnának el az Erkel Színházba” – tette hozzá a művészeti vezető.



A program keretében a Színház havonta egy alkalommal ingyen páholyhasználati lehetőséget biztosít egy kiválasztott közösség számára, egy meghatározott előadásra. A szervezetek, közösségek vagy képviselőik rövid bemutatkozással küldhetik el jelentkezésüket az Erkel Színház weboldalán található „A társadalmi felelősségvállalás az Erkel Színház működésében azért kiemelten fontos, mert a színházunk nem csupán kulturális intézmény, hanem közösségformáló erő is” – mondtaaz Erkel művészeti vezetője. „Boldoggá tesz bennünket, hogy előadásainkkal hozzájárulhatunk olyan közösségek színházi élményéhez, akik egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen jutnának el az Erkel Színházba” – tette hozzá a művészeti vezető.A program keretében a Színház havonta egy alkalommal ingyen páholyhasználati lehetőséget biztosít egy kiválasztott közösség számára, egy meghatározott előadásra. A szervezetek, közösségek vagy képviselőik rövid bemutatkozással küldhetik el jelentkezésüket az Erkel Színház weboldalán található ÉRTEDISDOBBAN menüpontban . A résztvevő közösségről minden hónapban az Erkel Színház kurátori csapata hoz végső döntést, a beérkezett jelentkezések, a közösségi visszajelzések, valamint szakmai és társadalmi szempontok mérlegelése alapján.



Az első megpályázható előadás A trón, melynek időpontja 2026. március 14., 15:00 óra.

Jelentkezési határidő 2026. március 9., 12:00 óra.



Erkel Színház

[2026.03.05.]