A My Chemical Romance énekesével készített dalt a március 17-én Budapesten is fellépő Frozen Soul
Március 17-én Budapestre ér a Heaven Shall Burn HEIMAT OVER EUROPE turnéja, a körút egyik vendége, a dallasi death metal/hardcore brigád Frozen Soul pedig a napokban lepte meg közönségét a közelgő nagylemeze előfutáraként.
A No Place Of Warmth címadó dala nem akárkivel készült: a My Chemical Romance énekese, Gerard Way hallatja abban hangját.
A csapattól nem áll távol egyébként a kísérletezés, korábban a Triviumos Matthew K. Heafy is beszállt egy dal erejéig.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja: HEAVEN SHALL BURN - HEIMAT OVER EUROPE TOUR 2026 Vendégek: The Halo Effect The Black Dahlia Murder Frozen Soul 2026.03.17. BARBA NEGRA RED STAGE Kapunyitás: 17:30 Jegyek
