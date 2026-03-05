2026. március 8. | vasárnap | NEMZ.NŐNAP, Zoltán nevenapja
 
Heaven Shall Burn

A My Chemical Romance énekesével készített dalt a március 17-én Budapesten is fellépő Frozen Soul

Március 17-én Budapestre ér a Heaven Shall Burn HEIMAT OVER EUROPE turnéja, a körút egyik vendége, a dallasi death metal/hardcore brigád Frozen Soul pedig a napokban lepte meg közönségét a közelgő nagylemeze előfutáraként. 

A No Place Of Warmth címadó dala nem akárkivel készült: a My Chemical Romance énekese, Gerard Way hallatja abban hangját.

A csapattól nem áll távol egyébként a kísérletezés, korábban a Triviumos Matthew K. Heafy is beszállt egy dal erejéig.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:
HEAVEN SHALL BURN - HEIMAT OVER EUROPE TOUR 2026
Vendégek:
The Halo Effect
The Black Dahlia Murder
Frozen Soul
2026.03.17.
BARBA NEGRA RED STAGE
Kapunyitás: 17:30
Jegyek

H-Music Hungary

[2026.03.05.]

