Közös dallal indította a turnét a The Halo Effect, a Heaven Shall Burn és a The Black Dahlia Murder

Múlt héten kezdte meg a közös menetelést a Heaven Shall Burn, a The Halo Effect, a The Black Dahlia Murder, illetve a nyitó Frozen Soul.

A Heimat Over Europe turnét pedig kifejezetten szimpatikus húzással üdvözölte a The Halo Effect, hiszen a HSB és a The Black Dahlia Murder tagságával készítette el legfrisebb szerzeményét.



„A Heimat Over Europe Tour első napjának megünneplésére teljes felállásban összefogtunk a Heaven Shall Burnnel és a The Black Dahlia Murderrel, hogy elkészítsük vadonatúj kislemezünket, a Lest We Fallt”

Vajon március 17-én a Barba Negrában hallhatjuk a dalt az összes közreműködő előadásában? A kérdés költői.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

HEAVEN SHALL BURN - HEIMAT OVER EUROPE TOUR 2026

Vendégek:

The Halo Effect

The Black Dahlia Murder

Frozen Soul

2026.03.17.

BARBA NEGRA RED STAGE

Kapunyitás: 17:30

[2026.03.05.]