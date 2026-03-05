2026. március 11. | szerda | Szilárd nevenapja
 
Közös dallal indította a turnét a The Halo Effect, a Heaven Shall Burn és a The Black Dahlia Murder

Múlt héten kezdte meg a közös menetelést a Heaven Shall Burn, a The Halo Effect, a The Black Dahlia Murder, illetve a nyitó Frozen Soul. 

A Heimat Over Europe turnét pedig kifejezetten szimpatikus húzással üdvözölte a The Halo Effect, hiszen a HSB és a The Black Dahlia Murder tagságával készítette el legfrisebb szerzeményét.

„A Heimat Over Europe Tour első napjának megünneplésére teljes felállásban összefogtunk a Heaven Shall Burnnel és a The Black Dahlia Murderrel, hogy elkészítsük vadonatúj kislemezünket, a Lest We Fallt” 

Vajon március 17-én a Barba Negrában hallhatjuk a dalt az összes közreműködő előadásában? A kérdés költői. 

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:
HEAVEN SHALL BURN - HEIMAT OVER EUROPE TOUR 2026
Vendégek:
The Halo Effect
The Black Dahlia Murder
Frozen Soul
2026.03.17.
BARBA NEGRA RED STAGE
Kapunyitás: 17:30
Jegyek

H-Music Hungary

[2026.03.05.]

