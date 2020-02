Zenerégész: február 6-án történt

Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zenei eseményeit. Tekintsük meg, mi történt február 6-án!

Ma Dorottya, Dóra, Ajándék, Amanda, Korvin, Szilvánusz, Ticiána, Titán, Titánia, Titanilla, Titusz, Tódor napja van.



Események:

1939 Kiszabadult Elvis Presley apja a börtönből, ahol 8 hónapot töltött csekkhamisítás miatt

1967 Megjelent a Byrds "Younger Than Yesterday" c. albuma.

1981 Paul McCartney, Ringo Starr és George Harrison elkészítették John Lennon emlékére Az All those years ago című dalt

2014 Magyar Rockmúzeum Angyalföldön megnyílt a Magyar Rockmúzeum.



Született:

1943 Fabian Forte amerikai énekes

1946 Radics Béla szólógitáros (Atlantis, Pannónia, Sakk-Matt, Tűzkerék)

1949 Megszületett Bob Marley, jamaicai énekes, gitáros, dalszerző és emberi jogi aktivista. Minden idők legismertebb reggae zenésze volt, ő tette világhírűvé a reggae zenét.

1950 Natalie Maria Cole néven megszületett Natalie Cole.

1957 Megszületett Simon Phillips, a Toto dobosa.

1962 Axel Rose, eredeti nevén William Bailey énekes, az 1985-ben alakult Guns & Roses együttes tagja

1966 Rick Astley, eredeti nevén Richard Paul Astley brit énekes, zeneszerző



Elhunyt:

1497 Johannes Ockeghem németalföldi zeneszerző

1998 Carl Wilson, amerikai rock and roll énekes, gitáros, a Beach Boys tagja.

1998 Falco, eredeti nevén Johannes Hölzl osztrák énekes

1981 Ney Tibor hegedűművész, érdemes művész

2005 Lazar Berman (Lazar Naumovics Berman) orosz zongoraművész

2011 Gary Moore, rock- és blues-gitáros.



- zene.hu -

[2020.02.06.]