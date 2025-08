Képgalériák • Majka és Halott pénz koncert PLÁZS Kapcsolatok • Majka (Majoros Péter) • Halott Pénz Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek Hosszú hétvégét töltöttünk Siófokon, minden este zenés műsorral: csütörtökön Zoller Zsolt műsorát láttuk, pénteken Majkáét, szombaton pedig a Halott Pénzt, plusz DJ-ket DJ-k hátán... A DJ műsorok közös, érthetetlen vonása, hogy szinte kizárólag külföldi dalokat játszanak. DR BRS, DJ Revolution és Breda Bia is csak elvétve játszott magyar dalokat. Eközben a magyar előadók élő koncertjei óriási népszerűségnek örvendenek, például itt a Siófoki Plázson is. Majka koncertjére is rengetegen összegyűltek. Persze érthető volt az érdeklődés: egy hete országos botrány, hogy a Campus Fesztiválon a Csurran, cseppen végén mikrofonnal fejbelőtték a miniszterelnököt játszó Majkát, és azóta ez volt az első koncertje. Rá is játszott, nyilván, panaszkodott, hogy szörnyű hete volt - mármint nem a botrány miatt, hanem mert fájt a torka... Az is országos téma, hogy a zenészek politizálni kezdtek, és ezzel befolyásolják a „fiatalokat” - vegyük észre tehát, hogy Majka közönsége nem fiatalokból áll, hanem a negyvenesekből, ötvenesekből. A koncert maga nagyszerű volt, a Majkától, Nikától és a csapatuktól elvárt színvonalú és hangulatú. Az árvaszúnyogok Majkát is zavarták, szerencsére rájött, hogy a színpadon elől kevesebb van belőlük. A Tündi Bündi előtt szimpatikus volt a bevezető, hogy észrevette, régen milyen hímsoviniszták voltak a szövegei. A csúcson túlt most már a Let's get physicallel keverik össze és Nika hangja még mindig elképesztő. Később valaki rosszul lett a tömegben, Majka a zenét is megállította miatta, amíg a segítség odaért. De nyilván mindenki a Csurran, cseppent várta: "Most jön az, amiért itt vagyunk ma este." Még be is szólt, miszerint "... tök mindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok, gecik!". A dal végén pedig annak rendje és módja szerint lelőtték, csak itt nem mikrofonnal, hanem banánnal, majd a dal itt is folytatódott azzal, hogy "én mindent túlélek…” A szombati Halott Pénz koncert másfajta izgalmat tartogatott: Lina TikTok petíciót indított, hogy a Hajtól szívig visszakerüljön a műsorba. Amennyire a kommentekből látni lehet, széleskörű volt az összefogás, ki-ki a maga módján jelezte a csapat tagjai felé az igényt. Marsalkó Dávid megköszönte a visszajelzést és lejátszották a dalt – mi nem is értjük, hogyan kerülhetett ki a műsorból. Marsalkó Dávid másik kezdeményezése volt, hogy öleljük meg egymást a közönségben mellettünk álló emberrel... Majd aztán még szorosabban... Ez egyrészt gáz, másrészt ez egy állandó show-elem DJ Dominique műsoraiban, és már nála is mindig nagyon kellemetlen. Ettől eltekintve a koncert nagyszerű volt, a szokásos tombolós slágerekkel, konfettivel, tűzijátékkal és guggolással, se nem több, se nem kevesebb, mint ami a Halott Pénztől elvárható. A koncert után pedig elkezdődött a Hódítás éjszakája – ott viszont már tényleg fiatalokból állt a közönség... Nekünk sajnos haza kellett jönni Pestre, de a Plázson megállás nélkül pörög tovább a nyár, keddenként pool partyval, szerdánként mozival, csütörtökön DR BRS-sel. Szombatonként pedig nagykoncertet ad sorban a Follow the Flow, az EDDA, nyolcadikán egymás után a BSW és ByeAlex, aztán Kowalsky, Nótár Mary, lesz Retró láz, Holi Beach Manuellel, szeptember 5-én pedig újra átölelhetjük a mellettünk álló vadidegent DJ Dominique örömére a TNT előtt. Részletek a Facebookon: https://www.facebook.com/plazssiofok Tóth Noémi és Szatmári Péter Majka és Halott pénz koncert PLÁZS koncert képekben - klikk a fotóra [2025.08.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.07.29.]

