Kapcsolatok • S.L.A.N.G. Különleges este lesz a budapesti Orfeumban Örömmel jelentjük be, hogy 2025. július 24-én, a budapesti Orfeum különleges esttel várja vendégeit: két kivételes művész, Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes egy feledhetetlen, romantikával és szenvedéllyel átszőtt forró zenei utazásra hívja közönségét a Musical & More című est keretében. „A szerelem az, amikor kétségtelenül valakihez tartozol, hiszen még a levegő is máshogy áramlik...van benne lágyság, és tűz ami felperzsel. Van benne szenvedély, vágy, csend, bizalom és van benne éhség… egyfajta sóvárgás az érintés és a közelség iránt. A szerelem ott van minden dalban és tekintetekben"- mondta Mahó Andrea. Ez a műsor egy igazi szerelemprojekt, egy est, ahol a romantika, az ösztön és a műfaji sokszínűség egymásba fonódva rajzolnak ki egy finoman ívelt érzelmi kontúrt. A lágy lampionfénybe burkolózó Orfeum egy élménytér, a nézőtér közelsége, a félhomályban pislákoló fények, a finom falatok és hűs italok mind-mind a zene érzéki teljességét szolgálják. Ebben a meghitt, mégis erőteljes atmoszférában bontakozik ki az a különleges egyensúly, amely Mahó Andrea lírai nőiessége és Kovács Gábor mély, férfias ereje között alakul. Kettejük találkozása nem csupán közös fellépés, hanem egy romantikus párbeszéd, egy ragyogó rezdülésekből szőtt történet. A Musical & More műsora a legismertebb musicalrészletek és világslágerek gyűjteménye, megszólal a Rómeó és Júlia, Az Operaház Fantomja, My Fair Lady, valamint olyan időtlen klasszikusok, mint az Adagio, Caruso vagy a Traviata: Libiamo is ... egy komoly érzelmi szál mentén vezet végig a szerelem állomásain: vágyakozáson, nosztalgián, csábításon és beteljesülésen. A dramaturgia úgy épül fel, mint egy finoman komponált szerelmi regény hol suttogva, hol felszakadóan, de mindig szenvedéllyel. A közönség...bár eleinte talán csak nézőnek érkezik, a koncert előrehaladtával észrevétlenül válik a történet részévé. „A szerelem ott van az első pillantásban, ami akkor is ott marad, amikor a fények már leoltódtak és elrobogott a vonat. A pillanat megfoghatóvá válik.

A szerelem nem játék, roppant komolyan kell venni, és ha figyelsz, akkor és ott átélheted"- Kovács Gábor. Július 24-én a Musical & More valami nagyon személyeset hagy maga után: egy emléket, egy dallamot, egy vágyat... vagy talán csak egy érzést, amit nehéz lesz elfelejteni. Jegyvásárlás [2025.07.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.07.23.]

Buy ECFMG Certification szolgáltatás » oktatás [2025.07.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu