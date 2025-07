Indul az egynapos Metallica jegyek értékesítése A zenekar jövőre is folytatja a 2026-ban már negyedik éve futó, rekord-döntögető M72 elnevezésű világkörüli turnéját, amely 16 koncerttel érkezik Európába és az Egyesült Királyságba. Budapest egyike annak a 4 városnak, ahol két este is hallhatjuk a bandát, két különböző setlisttel és más-más előzenekarokkal, június 11-én és 13-án. Éppen ezért a budapesti koncertre a jegyértékesítés májusban a kétnapos belépőkkel indult, azonban most a Metallica lehetőséget ad a jegyvásárlásra azoknak a rajongóknak is, akik nem tudnak a teljes hétvégére csatlakozni a programhoz. Július 25-én 10.00 órakor, rögtön a teljes körű jegyértékesítéssel indul az egynapos belépők árusítása a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon. Budapesten június 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knocked Loose lesznek a Metallica vendégei. A kétnapos jegyek továbbra is elérhetőek maradnak a készlet erejéig. További információk a koncertek és az Enhanced Experiences VIP csomagok kapcsán elérhetők. A Metallica M72 elnevezésű világkörüli turnéja 2023 áprilisában, Amszterdamban indult, azóta a banda már több mint négymillió rajongó előtt játszott. Az M72 koncertek jellemzéseként „életigenlő élmény” (Billboard), „tagadhatatlanul monumentális” (Metal Hammer), „egy kőkemény, lenyűgöző show” (Detroit News), „diadalmas” (Kerrang!) és „olyan feszes és dühös, amilyennek a Metallica régóta nem hangzott” (Los Angeles Times) is olvasható. A turné indulása óta lenyűgözi a rajongókat és a kritikusokat egyaránt. A 2026-os turné során a legendás zenekar Budapest mellett csupán Frankfurtban, Dublinban és Londonban ad kétestés koncertet, azonban egy velőtrázó este erejéig Athénban, Bukarestben, Chorzówban, Zürichben, Berlinben, Bolognában, Glasgowban és Cardiffben is fellépnek. Mint ahogy mindig, most is minden eladott jegy árának egy részét a zenekar az All Within My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel. A 2017-ben alapított All Within My Hands azzal a céllal jött létre, hogy a Metallicát az évek során támogató közösségeknek valamit vissza tudjon adni, és az alapítás óta több mint 20 millió dollárt gyűjtött össze: 11,4 millió dolláros támogatást nyújtott karrier- és műszaki oktatási programokra (beleértve az innovatív Metallica Scholars Initiative-et, amely immár hetedik éve működik), több mint 7,4 millió dollárt az élelmezési bizonytalanság elleni küzdelemre, valamint, több mint 4,7 millió dollárt fordított katasztrófaelhárításra. METALLICA

M72 WORLD TOUR

EURÓPA/EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 2026 Május 9. Athén, Görögország Olympic Stadium*

Május 13. Bukarest, Románia Arena Națională*

Május 19. Chorzów, Lengyelország Stadion Śląski*

Május 22. Frankfurt, Németország Deutsche Bank Park*

Május 24. Frankfurt, Németország Deutsche Bank Park+

Május 27. Zürich, Svájc Stadion Letzigrund*

Május 30. Berlin, Németország Olympiastadion*

Június 3. Bologna, Olaszország Stadio Renato Dall'Ara*

Június 11. Budapest, Magyarország Puskás Aréna+

Június 13. Budapest, Magyarország Puskás Aréna*

Június 19. Dublin, Írország Aviva Stadium+

Június 21. Dublin, Írország Aviva Stadium*

Június 25. Glasgow, Skócia Hampden Park*

Június 28. Cardiff, Wales Principality Stadium*

Július 3. London, Anglia London Stadium*

Július 5. London, Anglia London Stadium+

előzenekarok:

* Gojira és Knocked Loose

+ Pantera és Avatar



Fotó: LiveNation / Tim Saccenti [2025.07.20.] Megosztom: