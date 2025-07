Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét

Az Alter Bridge jövőre visszatér Európába, hogy egy 31 állomásos turné keretében mutassa be év elején érkező, azonos nevű Alter Bridge nagylemezét. A magyar rajongók az elsők közt hallhatják majd az új dalokat január 28-án, a Barba Negrában.

Több mint két évtizednyi közös zenélés után az Alter Bridge elismert rockerei nem mutatják lassulás jeleit. Az emlékezetes riffjeiről, fülbemászó énekdallamairól és gitárpárbajairól ismert Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall és Scott Philips alkotta kvartett világszerte hatalmas kritikai és rajongói elismerést szerzett magának. A zenekar ezt a tendenciát szeretné folytatni jövőre, a Napalm Records gondozásában érkező nyolcadik stúdióalbumával. Az Alter Bridge című lemez január 9-én jelenik meg, a fizikai hanghordozók már előrendelhetők.

Az Alter Bridge anyag 12 teljesen új dalt tartalmaz, amelyek a zenekar legikonikusabb pillanatait is magukban hordozzák. Az olyan dalok, mint a Rue The Day, a Disregarded, vagy a Scales Are Falling bármelyik klasszikus mellett megállják a helyüket az Alter Bridge katalógusában. A Trust In Me című dalban Myles és Mark osztoznak az énekesi feladatokban, ahogy a Tested And Able-ben is. A Hang By A Thread az ígéretek szerint a koncertek egyik kedvencévé válik majd, hiszen a zenekar legnépszerűbb slágereireit idézi meg. Az albumot záró heroikus Slave To Master pedig a zenekar eddigi leghosszabb dala. A csapat régi munkatársával és producerével, Michael „Elvis” Baskette-tel dolgozott új lemezén, amely rögzítése két hónapig tartott a legendás kaliforniai 5150 stúdióban és Elvis floridai stúdiójában.

Az új album bejelentésével egyidőben az Alter Bridge az új turnéját is nyilvánosságra hozta. A 31 állomásos What Lies Within Tour január 15-én indul Németországban és március 5-én zárul Nottinghamben. A lemezbemutató turné Budapesten is látható lesz, a 2022-es fellépésük után most a korai rockklub koncertjeik hangulatát megidézve, a Barba Negrában hallgathatjuk meg új és klasszikussá vált dalaikat január 28-án. Az Alter Bridge lemezbemutató koncertjére a Daughtry és a Sevendust melegítik majd be a közönséget.

A koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet július 16-án, 11 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés július 18-án, 11 órakor indul a www.livenation.hu,a www.funcode.hu és a www.rock1.hu oldalakon. Azok, akik előrendelik a zenekar új albumát, már most, azonnal a bejelentés után is megválthatják jegyüket. További információk az album előrendeléséről, valamint a VIP csomagokról elérhetők a www.alterbridge.com oldalon.

Fotó: LiveNation - Chuck Brueckmann

