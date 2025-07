Sziget Szoho, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik Ikonikus városrészek - mint a londoni és New York-i Soho - élénk, művészetközpontú szelleme ihlette a Sziget egyik új városrészét, a Szohot. Egy multikulturális olvasztótégely, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik. Lesz felfedezni valónk bőven idén a Szigeten, ahol különböző művészeti és élményprogramok sorakoznak az új Paradox helyszínen, az elektronikus szcéna legjobbjai lépnek fel az új Delta District-ben vagy a legnagyobb világsztárok a Nagyszínpadot és a Revolut Színpadot magába foglaló Central Parkban. A Sziget északi részén a North Field vár a Magic Mirrorral, a folyton megújuló művészeti helyszínnel, az ArtGardennel vagy a Light Stage-dzsel. Még északabbra a Sziget Beach izgalmas installációkkal és pop-up előadásokkal csalogat, míg a Sziget megújult fogadóterénél található majd az Impact Island, ahol a civil szervezetek és az XS-Land mellett saját helyszínnel jelentkezik a TEDx Budapest. Szoho is egy új city district a Szabadság Szigetén, amelyet olyan ikonikus városrészek élénk, művészetközpontú szelleme ihletett, mint a londoni és New York-i Soho. A Szoho egy multikulturális olvasztótégely, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik – emelték ki a szervezők. Az új negyed egyik központja a már korábban is ismert The Buzz helyszín lesz, mely átfogó mixet kínál a különböző műfajú magyar és nemzetközi zenékből, az indie és alternatív poptól a világzenén át, a rock és crossover produkciókig. A negyed másik kiemelt helyszíne a dropYard, amely hip-hop és rap koncertekkel hozza az energiát, majd magas intenzitású éjszakákat kínál drum&bass, dubstep, dancehall, reggaeton és még sok más műfajjal. A két kiemelt színpad mellett új programhelyszínek is megjelennek a Szohoban. Míg korábban a breakdance és a hip-hop a dropYard részeként jelent meg, most - az utcai energiákat erősítve - ez a szcéna nagyobb reflektorfénybe kerül, és egy dedikált helyszínt kap. A The Cypher by Friss freestyle session-öket, top táncosokat, DJ-ket és előadókat hoz a Szabadság Szigetére és szintén új elem a The Joker , amely a játékosságot és a performanszokat egyesíti a Sziget Szoho negyedében. Ez a helyszín nappal élénk társasjáték-kávézóként működik, ahol a Szitizenek sakkban, RISK-ben, Rubik-kockában és más játékokban mérhetik össze tudásukat. Éjszaka pedig a – korábban a Magic Mirror színpadán bemutatkozó - Sziget Comedy színpadává alakul, sziporkázó nemzetközi humoristákkal, Dave Thompson, angol színész, stand-up komikus műsorvezetésével. Az Underground Slam Academy együttműködésében a The Joker napi slam poetry programot is kínál itt, ahol a világ minden tájáról érkező ’spoken word’ művészek lépnek fel. A teljes élményhez hozzájárulnak a pop-up utcai előadók, borbély, tetoválóművészek, különleges bárok, graffiti fal, gördeszkás bemutatók és akár helyszíni smink szolgáltatások is. Újdonság lesz a Szigeten a félcső, egy speciális görpálya elem, ahol egyrészt “profi” gördeszkások és görkorisok tartanak naponta bemutatókat, de eszközt bérelve a közönség is kipróbálhatja ezt az új lehetőséget. A Szoho két nagy színpadán természetesen a zene kerül középpontba. The Buzz helyszínén feltörekvő és népszerű előadók lépnek majd fel. Itt lesz - sok más mellett – az indie, a post punk és a synth wave ötvözéséről ismert kanadai előadó, EKKSTACY. Szintén itt lép majd fel a rock gyökereiket különféle műfajokkal ötvöző Last Train és a videósként millió követővel rendelkező, nemrég új albummal jelentkező Casey Lowery, de a hazai felhozatalra is büszkék lehetünk, hiszen Beton.Hofi, Ivan & The Parazol, Analog Balaton, Hundred Sins és a Platon Karataev is mind ezen a színpadon lépnek fel. A dropYard-on az Egyesült Királyság jellegzetes, nyers hip-hop hangzását kedvelők számára – mások mellett - Bawo, EV, Feux, KiLLOWEN és Strandz garantálják a minőséget. Hollandiából visszatér a Vunzige Deuntjes, olyan előadókkal, mint MC Claudio, Vunzige Deuntjes Soundsystem és WEF, akik a nyers holland hangulatot hozzák el Mula B mellett. Itt várhatók még belga ritmusok PEET-től, sima francia flow-k Davodka és Theodora előadásában, valamint egyedülálló algériai ízek DJAM & TIMOH -tól.



