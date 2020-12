6 kihagyhatatlan szilveszteri és újévi SMS Ezeket az SMS-eket a Zene.hu olvasóknak raktuk össze - természetesen zenei kötődésűeket tettünk a csokorba. 1. Irigykedve néz a húsvéti nyúl, mert a ma esti buliba az angyalka az úr, táncolnak a fények, legyen boldog napod és utána jó éved.

2. Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, Boldog új évet Kívánok!



3. Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. így adja át az üzenetet: Boldog új évet neked! 4. Újévi kismalac farka lógjon a szádba, hajnali 6 előtt ne kerülj az ágyba!Durranjon a pezsgő, szóljon hát az ének, ilyen boldog új évet kívánok én Néked!



5. Ez új év reggelén minden jót kívánok, amerre csak jársz nyíljanak virágok!

Még a hó felett is bimbó nyiladozzon,dalos madár zengjen minden rózsabokron!

Ami szép és jó van a világon, mindben legyen bőven, szálljon áldás Rátok ebben az új évben!



6. Trombita visít a fülembe

petárda robban zsebemben,

négykézláb mászok, úgy kiáltok,

Boldog Új Évet Kívánok!





