Új EP a láncfűrész hardcore mestereitől! Az idén 15 éves szekszárdi Don Gatto - lehet, nem csak a rajongói nyomást csillapítandó, hanem talán a jubileumi esztendőre való tekintettel is - egy öt számos, Cataclysm címet kapott új anyaggal jelentkezett. A korongot hallgatók esetlegesen feltoluló miértjeire Acélos Balázs (gitár) ad válaszokat - szemtelenül őszintén:

“A Rolling Stones 18 év után jelentkezett új albummal. Akkor a mi hat évünk ehhez képest mi?! Semmi! Igaz, hogy mi csak 5 számot írtunk, de az milyen öt szám?! Mick Jagger mikor ugrott akkorát, mint a Zoli? Keith Richards gitárján mikor lesz négy húr? Charlie Watts életében ütött már rá pergőre olyan erővel mint a Kákonyi? A basszusgitárosukról meg ne is beszéljünk! Évtizedek óta valami beugrós emberük van, a Weisz meg mindig ott áll a színpadon - kivéve, amikor kimegy a válla, mert akkor nem. A Don Gatto Magyarország válasza a Rolling Stonesra, a Cataclysm öt száma közül pedig bármelyik megeszi reggelire a Satisfactiont.”



Dallista:

1. Flashback

2. Scolder

3. Meerane

4. Born In Misery

5. Fuck Your Rules Don Gatto:

Acélos - gitár

Budavári - ének

Kákonyi - dobok

Weisz - basszusgitár



Idén még az alábbi helyszíneken lehet színpadot mászni a banda bulijain:

12.07. Szombathely / Végállomás Klub

12.13. Szolnok / Zeusz

12.20. Sopron / Hangár Music Garden

12.21. Budapest / Dürer Kert

12.28. Szekszárd / Vadász Söröző

01.18. Pécs / Pécsi Est A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. [2024.11.25.] Megosztom: