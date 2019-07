Népszerű ballagási dalok, szöveggel Évról-évre eljön a ballagások és a szerenádok időszaka, amikor minden végzős diák vesz még egy utolsó nagy levegőt s a célegyenes felé fordul. A szerenád, és maga a ballagás lelket emelő esemény, ahol az érzelmeknek és a daloknak nagy szerep jut. A zene.hu ismét szeretne olvasói segítéségre lenni, így összeszedte azokat a nótákat, amelyek illenek ehhez az időszakhoz. A lenti videóban felcsendülő dalok:



1. Ballag már a vén diák...

2. Elindultam szép hazámból...

3. Elmegyek, elmegyek...

4. Gaudeamus igitur

5. Jut még eszedbe...

6. Most búcsúzunk és elmegyünk...

7. Régi mesékre emlékszel-e még...

8. Üres az osztály... Dalszövegek: 1. Ballag már a vén diák... Ballag már a vén diák tovább,tovább

Isten véletek cimborák tovább,tovább

Ez út hazámba visszavisz

Filiszter leszek magam is

Tovább,tovább,tovább

Fel búcsúcsókra cimborák! *** 2. Elindultam szép hazámból... Elindultam szép hazámból,

Híres kis Magyarországból.

Visszanéztem félutamból,

Szememből a könny kicsordult. Bú ebédem, bú vacsorám,

Boldogtalan minden órám.

Nézem a csillagos eget,

Sírok alatta eleget. Fúdd el, jó szél, fúdd el

Hosszú útnak porát.

Hosszú útnak porát,

Az én szívem búját!

*** 3. Elmegyek, elmegyek... Elmegyek, elmegyek,

Hosszú útra megyek.

Hosszú út porából

Köpönyeget veszek. Búval és bánattal

Kizsinoroztatom,

Sűrű könyeimmel

Kigomboztattatom. Fúdd el, jó szél, fúdd el

Hosszú útnak porát.

Hosszú útnak porát,

Az én szívem búját! *** 4. Gaudeamus igitur Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus

Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus

Post iucundam iuventutem post molestam senectutem

Nos habebit humus nos habebit humus Vivat academia, vivat professores

Vivat academia, vivat professores

Vivant membrum, quot libet, vivat membrum, quae libet,

Semper sint in flore

Semper sint in flore *** 5. Jut még eszedbe... Jut még eszedbe kedvesem a boldog ifjúság,

az erdőszéli kis patak, s a régi jó barát?

Ó gondolj, gondolj néha rám, a sors bár merre hajt.

emlékül küldöm, kedvesem, a régi-régi dalt. Mily fürge táncban kergetőztünk fönn a dombtetőn

most fáradt lábbal bandukolva járunk reszketőn.

Ó gondolj, gondolj néha rám, a sors bár merre hajt.

emlékül küldöm, kedvesem, a régi-régi dalt. Mily vígan szelte csónakunk a tónak kék vizét,

most zúgó tenger habja választ tán örökre szét!

Ó gondolj, gondolj néha rám, a sors bár merre hajt.

emlékül küldöm, kedvesem, a régi-régi dalt.



*** 6. Most búcsúzunk és elmegyünk... Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt.

Itt hagyjuk kedves iskolánk, indulunk messze már

Tanáraink és társaink, a szívünk nem feled,

Te kedves osztály, víg tanyánk, immár isten veled, immár isten veled! Szétszór a sors, mint szél a port, ki tudja, merre vet.

De szívünk egyszer visszahoz ölelni titeket.

Sok kedves emlék fűz ide, amely most megszakad,

De az élet szólít, menni kell, csüggedni nem szabad, csüggedni nem szabad. Az élet szólít, menni kell, de válni oly nehéz,

A küszöbről a vén diák még egyszer visszanéz.

Ne fájjon hát a búcsúzás, ne sirass hű barát!

Még visszatér a vén diák, viszontlátásra hát! Viszontlátásra hát! *** 7. Régi mesékre emlékszel-e még... Régi mesékre emlékszel-e még?

Volt egyszer rég, volt egyszer rég.

Szép tavaszon ragyogott fenn az ég,

Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Ó mondd, miért nem mesélsz már nekem?

Boldog idők soha sem feledem.

Hallani vélem a hangodat még,

Volt egyszer rég, egyszer rég. *** 8. Üres az osztály... Üres az osztály most búcsúzik tőle

A dalos ajkú sok vidám diák.

Az együtt töltött szép napok emléke,

Fülünkbe cseng, mint szép melódiák. Amíg az osztályt nézem elmerengve,

Az én szemem is mintha könnyes lenne.

A régi emlék fáj, sajogva fáj,

