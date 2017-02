Hasznos útravalót ad a marosvásárhelyi zenekar A Defender már bejáratott zenekar, dallamos elektro rockot nyomnak. Legutolsó videóval is kiegészített daluk igazi útravaló mindenkinek. A Reményről énejel a kiváló hangú énekes a tavaly novemberben megjelent dalban. Összerakott zene, remek szöveg, a remény pedig mindig aktuális téma, így nem csoda, hogy gyorsan népszerű lett a nóta. Érdemes külön kiemelni, hogy a dalt is Fülöp G Imre szerezte és a klipet is ő rendezte. – zene.hu – [2017.02.06.] Megosztom: