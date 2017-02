Frida - ősbemutató az Átrium Film-Színházban A Duda Éva Társulat és a Budapesti Operettszínház közös produkciója a próza, a zene, a tánc és a videóanimáció egyedi hatásával idézi meg Frida Kahlo életét. A különös sors, a női erő, hit és bátorság, ami a közismert mexikói festőnő életét jellemezte, Frida címmel márciustól az Átrium Film- Színházban elevenedik meg. Egy művész, akinek képei bejárták az egész világot.

Egy szenvedélyes nő, aki tragikus élete ellenére beteljesítette sorsát.

Egy rendíthetetlen ember, aki soha nem adta fel, és megküzdött az életért.

„Merj élni, meghalni bárki tud” – Frida Kahlo Frida Kahlo Mexikó legismertebb, és egyúttal a világ egyik legnépszerűbb női festőművésze. Művei túlélték, meghaladták korát, egyéni látásmódja a mai napig inspirálóan hat más művészeti ágak képviselőire is. Egykori otthona ma már múzeum, kedvelt turistalátványosság, karakteres önarcképeinek és festményeinek jellegzetes világa nem csupán a művészetek, de a divat, a design és a film területén is visszaköszön. Ez a sokoldalúság uralkodik a művészeti ágak és műfajok határvonalain átívelő, azokat harmonikus egységgé olvasztó produkcióban, amelynek célja bemutatni a művészt, a rendíthetetlen embert, a nőt, aki tragikus élete ellenére beteljesítette sorsát, és megküzdött élete minden pillanatáért. A címszerepet Gryllus Dorka és Gubik Petra alakítja váltott szereposztásban, partnereik az előadásban Szabó P. Szilveszter, Kálid Artúr, Molnár Áron, Papadimitriu Athina és Dézsy Szabó Gábor. A darabot Duda Éva koreográfus-rendező kezdeményezésére Dinyés Dániel zeneszerző, Hegyi György dal- és szövegíró, valamint Oláh-Horváth Sára dramaturg jegyzi. A Mexikó merész és színes világát idéző jelmezeket Kiss Julcsi tervezi. Mindák Gergő díszlete minimalizmusával koncentrálja a figyelmet, Karczis Gábor kivételes animációi pedig a festmények hangulatát és a történelmi környezet gazdagságát jelenítik meg. Szertelenség és kicsapongás, lesújtó tragédiák, egy életre szóló szerelem és persze a meghökkentő festmények magával ragadó története ez. A kora XX. századi Mexikóváros, Detroit, New York és Párizs forgatagában járunk, ahol a technika, a művészet és a világnézet is forradalmi. A bemutató március 3-4-5.-én lesz az Átrium Film-Színházban. Zeneszerző, zenei vezető: Dinyés Dániel

Dalszövegek, szövegkönyv: Hegyi György

Dramaturg: Oláh-Horváth Sára

Jelmeztervező: Kiss Julcsi

Díszlettervező: Mindák Gergő

Videó designer: Karcis Gábor

Fénytervező: Payer Ferenc

Konzultáns: Veress Anna

Koreográfus asszisztens: Csuzi Márton

Rendező munkatársa: Bernáth Bernadett

Produkciós vezető: Czveiber Barbara

Koreográfus, Rendező: Duda Éva TÁMOGATÓK: EMMI, NKA, Movein Stúdió, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, Műhely Alapítvány

