Nagyszabású Tunyó '70 emlékbuli Budapesten Március tizenharmadikán ünnepelné a kerek hetedik x-et a P. Mobil különleges torkú frontembere. Az Örökmozgók monstre emlékkoncerttel és sztárvendégekkel emlékeznek meg kilenc éve elhunyt egykori zenésztársukról. „Ha egyszer majd szétesek, hangfalba temessetek!” – csattan a felszólítás a P. Mobil örökérvényű klasszikusában, a Metálmánia opusában. Hogy e különös rock and roll-végrendelet csaknem hatályba lépett, erről két egymást követő eset is tanúskodik: a zenekar fellépése közbeni első rosszullétéből a későbbiekben ugyan sikerül visszahozni az énekest, ám az egy évre rá bekövetkező baleset immár végzetesnek bizonyul: azok a bizonyos lépcsők egyenesen a Mennyországba vezettek… https://www.youtube.com/watch?v=AJoCvkTl1yo 2017. március 11-én, szombaton a P.Mobil szokásos havi Crazy Mama klubkoncertjét teljes egészében egykori frontembere emlékének szenteli. A három részből álló emlékesten fellép a Bronx együttes, amely Tunyogi Péter egykori zenekarából, a Pardonból alakult. A ma is aktív muzsikusok külön zenei blokkban idézik fel egykori közös dalaikat. A Bronx-Pardon zenekart követő két menetben olyan huszonnégy dal hangzik fel, amelyet Schuster Lóránt – két kivétellel – a Tunyó hangján megszólaló felvételek közül válogatott. Ebben két sztárvendég is segíti a P. Mobilt: színpadra lép Tunyogi Bernadett, aki édesapja nyomdokain lépkedve mára ismert és elismert énekesnő, de ott lesz Fischer László is, aki az utolsó Tunyogi Rock Band formáció gitárosa volt. További hír, hogy március 11-én, a Crazy Mama klubban debütál a Nagy P. sorozat negyedik darabja, a 2008 és 2016 közötti éveket felölelő Baranyi Évek tripla CD – ezúttal is látványos digipack kivitelben. A 20 órakor kezdődő emlékestre belépőjegyek 3.000.-Ft-os áron válthatók. Emlékezzünk együtt Tunyogi Péterre! [2017.03.09.] Megosztom: